Fuite des options de couleur de Google Pixel 4a et des prix européens

Nous ne savons toujours pas quand Google dévoilera son smartphone Pixel 4a , mais grâce à un détaillant français, nous avons une idée du prix que cela coûtera en Europe, plus quelques options de couleurs qui seront disponibles.

Ordimedia a le combiné répertorié dans "Just Black" et "Blue" - bien que ce dernier aura probablement un nom "farfelu" au lancement, comme cest le cas pour Google . Il était utilisé "Really Blue" dans le passé.

Le site de vente au détail indique également le prix des deux variations de couleur à 509,56 € TTC. Cela semble initialement raide compte tenu de la fuite de prix précédente (en mars 2020), qui était de 399 $ aux États-Unis .

Cependant, le prix américain sera hors taxe dÉtat et, si vous considérez que le taux de TVA en France est de 20%, cela le rapproche de 400 €. Cest beaucoup plus convaincant.

La façon dont ces choses se déroulent, cela pourrait également signifier quil se situera entre 350 et 400 £ au Royaume-Uni.

Maintenant, étant donné que nous connaissons à peu près toutes les spécifications , tout ce dont nous avons besoin est la date de lancement. Sans Google I / O cette année - pour des raisons évidentes - la société est plus stricte sur ses plans.

Le détaillant français propose une "livraison" le 7 juillet, mais nous avons entendu un lancement le 13 juillet dautres sources.

Nous le saurons sans doute assez tôt, car les deux sont assez proches maintenant.