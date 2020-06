Android 11 apporte un tas de contrôleurs de jeu avec des mappages de boutons

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Ce nest peut-être pas le cas d Android 11 , mais il se rapproche de plus en plus de ce point, et la dernière version bêta publique a donné aux gens de nombreuses informations et modifications à explorer.

Il semble que, parallèlement aux modifications et ajouts subtils de la conception qui accompagnent généralement une mise à jour du système dexploitation comme 11, Google prête également attention aux cris des joueurs mobiles.

Léquipe de XDA Developers a découvert une liste de contrôleurs de jeu tiers qui ont récemment reçu le mappage des boutons dans Android 11 - ce qui signifie que les connecter à un téléphone Android 11 les déplacera automatiquement vers une disposition de boutons qui fonctionne correctement.

Ce mappage de contrôleur était déjà arrivé dans les versions précédentes pour certains des contrôleurs les plus courants du marché, comme la manette sans fil Xbox One et Dualshock 4, mais il existe dinnombrables options plus abordables qui ne sont pas si facilement connectées à lheure actuelle.

Cela peut changer avec cette liste, qui représente 84 modèles de contrôleurs différents, y compris des appareils de grands noms du monde des périphériques, notamment Razer, Mad Catz, PowerA et Hori, entre autres.

Cela prend la liste des remappages de contrôleurs de 50 à 134, une excellente bosse qui devrait faciliter la vie de certains joueurs mobiles lorsque Android 11 se déploie sur leurs téléphones.