Quand mon téléphone recevra-t-il Android 11?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La dernière version dAndroid est Android 11. Après avoir abandonné les noms doux pour quelque chose de plus simpliste (ça allait être Red Velvet Cake), Google a sorti Android 11 le 8 septembre, après une période en beta.

Vous pouvez jeter un coup dœil à ce que la mise à jour Android 11 apporte ici .

Pour savoir quand, en particulier, vous recevrez la mise à jour et pourrez essayer toutes les nouvelles fonctionnalités vous-même, continuez à lire.

La version bêta publique dAndroid 11 a commencé le 11 juin, mais a été rendue publique le 8 septembre, date à laquelle la mise à jour est disponible pour les appareils Pixel. Notez que le Pixel dorigine a été exclu de cette liste, il a donc atteint la fin de sa vie.

Les appareils suivants peuvent désormais être mis à jour vers Android 11 à partir du 8 septembre:

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G devraient être lancés avec Android 11 prêt à lemploi plus tard dans lannée.

Maintenant que Google a poussé la version finale dAndroid 11, la course est lancée pour que les fabricants lobtiennent sur leurs appareils dès quils le peuvent. Certaines entreprises ont confirmé que des mises à jour sont à venir, certaines - comme Xiaomi, Oppo, OnePlus et Realme - étaient sur le programme bêta et Google a déclaré quils disposeraient dAndroid 11 sur certains appareils à partir du premier jour.

Le processus de mise à jour Android peut prendre du temps. Les fabricants ciblent dabord les appareils phares et le déploiement sur tous les appareils devrait prendre plusieurs mois, voire des années.

Voici tout ce que nous savons sur les mises à jour dAndroid 11, et nous gardons une trace des nouvelles informations au fur et à mesure quelles sont connues. Si une marque ne figure pas dans la liste, cest parce quelle na jusquà présent rien dit sur les mises à jour.

Le bilan de Nokia avec les mises à jour est bon. La société utilise Android One sur la plupart de ses appareils et a mis à jour avec succès la plupart de ses appareils Android 10 avant tout le monde. Nokia a rapidement reconnu la sortie dAndroid 11 et a promis que des mises à jour seraient à venir.

Salut @Android 11. Comme toujours, avec notre promesse de système dexploitation de 2 ans, nous mettrons à niveau nos téléphones pour amener nos consommateurs directement à ce qui compte le plus. # Android11 https://t.co/WB1bh4szri - Nokia Mobile (@NokiaMobile) 8 septembre 2020

La promesse de deux versions du système dexploitation de Nokia devrait signifier que tout ce qui est lancé sur Android 9 Pie devrait être éligible pour Android 11. Cela devrait inclure:

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 2.3

Nokia 2.2

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

OnePlus a bien fonctionné avec les mises à jour et un aperçu du développement dAndroid 11 était disponible sur le OnePlus 8, il nest donc pas surprenant que OnePlus ait également poussé sa bêta ouverte le 8 septembre. Ce nest disponible que pour le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro, mais cela suggère que la mise à jour arrivera très bientôt pour certains appareils OnePlus.

OxygenOS 11 comprendra une mise à jour de linterface utilisateur, un affichage permanent et un mode sombre amélioré, ainsi que des fonctionnalités Android 11.

Voici les appareils que nous attendons de la mise à jour:

OnePlus Nord

OnePlus 8 Pro - bêta ouverte à partir du 8 septembre 2020

OnePlus 8 - bêta ouverte à partir du 8 septembre 2020

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

Oppo a également travaillé en étroite collaboration avec Google et dispose dune version bêta de ColorOS 11 fonctionnant sur un certain nombre dappareils. La société lancera officiellement ColorOS 11 le 14 septembre , le nouveau logiciel qui sera basé sur Android 11.

Les appareils suivants sont déjà confirmés pour la version bêta, et nous attendons bientôt beaucoup plus dinformations:

Oppo Find X2 - bêta du 8 septembre

Oppo Find X2 Pro - bêta du 8 septembre

Oppo Reno 3 - beta du 8 septembre

Oppo Reno 3 Pro - bêta du 8 septembre

Redmi fait partie de la famille Xiaomi, donc là où Xiaomi va, Redmi suit - mais dans un style plus abordable. Redmi disposait de quelques appareils inclus dans les tests bêta et susceptibles dobtenir rapidement le traitement complet à lavenir.

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi a tendance à garantir une mise à jour du système dexploitation, de sorte que les futurs appareils pourraient inclure les éléments suivants:

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing Edition

Redmi K30i 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9s

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Samsung ne ressent pas le besoin de mettre à jour rapidement et dans le passé a été lent - mais il a un grand nombre de téléphones, dont beaucoup seraient, techniquement, éligibles, car Samsung propose 2 ans de mises à jour, tandis que Samsung a également sengage à 3 ans de mises à jour sur certains appareils . Le premier appareil à obtenir Android 11 est confirmé comme étant la série Samsung Galaxy S20, qui, selon Samsung, arrivera «plus tard cette année», cest-à-dire en 2020.

Tous les appareils de qualité suivants pour les mises à jour:

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 + 5G

Galaxy S20 +

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 +

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A90 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A41

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A11

Galaxy A01

Galaxy Tab S7 + 5G

Galaxy Tab S7 +

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Xiaomi a lair dessayer de remplir les chaussures de Huawei dans le monde entier et il faisait partie de la version bêta dAndroid 11 - ce qui suggère que nous allons obtenir Android 11 sur certains téléphones assez rapidement. Cependant, beaucoup dépendra de la chronologie de MIUI 12, avec des tests bêta en cours. Xiaomi sest déjà manifesté et a déclaré quAndroid 11 était prêt pour le Mi 10 et le Mi 10 Pro, mais les deux étaient des appareils bêta.

# Android11 est prêt à basculer!



Mi 10 et Mi 10 Pro seront les premiers appareils Xiaomi à recevoir la mise à jour dAndroid 11. @Android



Consultez pour plus dinformations: https://t.co/RyQkL8EQwt pic.twitter.com/bAKHrS7JX3 - MIUI (@miuirom) 8 septembre 2020

Xiaomi Mi 10 - bêta

Xiaomi Mi 10 Pro - bêta

Pocophone F2 Pro - bêta

Xiaomi garantit également deux mises à jour du système dexploitation, et pourrait donc également inclure les appareils suivants selon Tech In Deep , mais il ny a pas encore de confirmation:

Mi 10 Édition Jeunesse (Zoom Lite)

Mi CC 9 Pro

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Lite 5G

Mi 9

Mi 9 Pro 5G

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi 9 Lite

Mi CC 9 édition Meitu

Mi A3

Mi 9T Pro

Mi 9T

Écrit par Chris Hall.