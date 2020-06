Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a ouvert la version bêta publique d Android 11 , la prochaine version majeure de son système dexploitation mobile qui sera officiellement déployée plus tard cette année.

Le test bêta arrive environ un mois plus tard que prévu, car Google doit annuler sa conférence des développeurs Google I / O en mai en raison de la pandémie COVID-19. Il prévoyait de diffuser un événement " Android 11 beta launch show " le 3 juin, mais le meurtre de George Floyd et les manifestations ultérieures de Black Lives Matter dans le monde entier ont également entraîné lannulation de cet événement.

Maintenant, Google annonce simplement la version bêta, avec peu ou pas de fanfare. Cependant, il met en évidence les principales fonctionnalités dAndroid 11 dans son annonce. Par exemple, Google a ajouté une section dédiée à votre barre de notification pour les applications de messagerie, de sorte que tous vos messages entrants resteront au même endroit pour que vous puissiez les voir, y répondre ou les marquer comme prioritaires pour ignorer Ne pas déranger.

Une autre caractéristique majeure dAndroid 11 est Bubbles, que Google souhaitait à lorigine inclure dans Android 10. Elle fonctionne de manière similaire à la fonction de têtes de conversation de Facebook Messenger en ce quelle est un raccourci spécifique vers une conversation qui reste persistant à lécran lorsque vous faites dautres choses. Vous pouvez déplacer la bulle, appuyer dessus pour ouvrir la conversation, les empiler, etc.

Google facilite également laccès aux commandes de la maison intelligente: il suffit dappuyer longuement sur le bouton dalimentation pour accéder à un nouvel écran qui affiche vos cartes et cartes Google Pay et tout appareil connecté lié à votre compte Google. Pour une liste complète des nouvelles fonctionnalités dAndroid 11, consultez notre guide .

1/3 Google

Pour rejoindre la version bêta publique dAndroid 11, vous devez vous inscrire au programme Android Beta (suivez les étapes ci-dessous). Cela vous permettra de mettre à jour votre appareil et de recevoir gratuitement des mises à jour en direct. La première version de la version bêta publique est disponible dès maintenant pour les appareils Pixel - en particulier, Pixel 2 et plus récents. Google a indiqué que dautres appareils seront ajoutés à la version bêta dans les semaines à venir.

Vous ne devez installer la version bêta publique dAndroid 11 que sur un appareil secondaire, car elle peut être chargée de bogues.

Lorsque la version bêta publique dAndroid 11 est disponible, voici comment commencer:

Visitez google.com/android/beta pour vous inscrire au programme Android Beta. Connectez-vous à votre compte Google lorsque vous y êtes invité. Vos appareils éligibles seront répertoriés sur la page suivante, cliquez pour vous inscrire au programme bêta. Accédez à Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système pour vérifier les téléchargements disponibles. Il devrait apparaître dans quelques minutes.

Si vous avez utilisé le programme Android Beta avant la version bêta publique dAndroid 11, vous devrez réinscrire votre téléphone. Une fois inscrit, vous continuerez à être mis à jour automatiquement à chaque nouvelle version d Android 11 beta.