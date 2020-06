Google retarde la version bêta dAndroid 11

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a pris la décision surprenante de reporter le lancement de la version bêta , où la société devait présenter Android 11 et rendre la version bêta largement accessible aux utilisateurs dAndroid.

La société a consulté Twitter via le compte @AndroidDev pour exprimer que ce nétait pas le moment de célébrer le lancement de la nouvelle version du système dexploitation Android, probablement en réponse aux troubles civils qui ont balayé les États-Unis.

Nous sommes ravis de vous en dire plus sur Android 11, mais ce nest pas le moment de célébrer. Nous reportons lévénement du 3 juin et la version bêta. Nous reviendrons bientôt avec plus sur Android 11.