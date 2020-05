Voici à quoi ressemblerait le Pixel 4a XL sil était lancé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

On croit fermement que Google nannoncera pas le Pixel 4a XL, mais plutôt la taille plus petite, le Pixel 4a , qui devrait être lancée au cours de lété.

La prémisse des modèles Pixel a est simple: elle apporte cette expérience Android pure que les téléphones Nexus et Pixel offrent, mais vous donne également lappareil photo de Google, lun des points forts de ces téléphones.

En 2019, nous avons vu le lancement des Pixel 3a et 3a XL. Selon tous les comptes, ce fut un succès commercial, avec un modèle qui se vend mieux que les produits phares Pixel 3 et 3XL - et qui peut leur en vouloir en offrant cet appareil photo à ce prix?

Mais nous avons toujours eu nos réserves concernant le Pixel 3a XL . Bien que ce soit un excellent téléphone, il semblait un peu cher pour ce que vous aviez réellement. Oui, lappareil photo était fantastique, mais le reste de lemballage navait pas de sens par rapport à ce que vous obtiendriez dune entreprise comme Xiaomi.

Cest peut-être pour cela que le Pixel 4a XL a été mis sur la glace - ou peut-être que le modèle plus grand ne sest pas bien vendu et Google a décidé de se concentrer sur un seul modèle à la place.

Ces rendus proviennent de Pigtou.com, qui est relativement nouveau dans le jeu qui fuit et nous ne connaissons pas la source avec laquelle ils ont travaillé sur ces rendus, donc cela pourrait être spéculatif, mais cest à quoi ce téléphone aurait pu ressembler.

Bien sûr, nous navons aucune confirmation que le Pixel 4a est en train de se lancer, mais nous avons déjà un dossier assez volumineux sur ce à quoi sattendre de ce téléphone. Actuellement, il paraîtrait apparaître le 13 juillet.