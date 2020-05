Comment bloquer un numéro sur Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les escroqueries sont une nuisance. Tout comme les appels dentreprises qui essaient de vous vendre de nouveaux forfaits dassurance et de téléphonie. Surtout quand ça ne vous intéresse vraiment pas. Heureusement, il existe un moyen de contourner cela. De nos jours, vous pouvez bloquer des numéros sur de nombreux téléphones Android , et le processus est très simple.

Donc, que ce soit un numéro que vous ne reconnaissez pas constamment ou simplement un appel commercial qui ne pourrait pas vous intéresser moins, suivez les étapes ci-dessous. Avec quelques fabricants utilisant leur propre application téléphonique, le processus peut être légèrement différent selon le téléphone que vous possédez, mais il est largement similaire. Quoi quil en soit, nous avons répertorié ci-dessous quelques-unes des marques les plus populaires.

Si vous avez un Pixel, OnePlus ou un autre téléphone Android comme un téléphone Nokia ou Motorola abordable qui utilise largement les propres applications de Google comme valeurs par défaut, votre processus est facile.

Ouvrez lapplication téléphone Appuyez sur longlet «Historique» Appuyez sur les trois points à côté du numéro que vous souhaitez bloquer Sélectionnez «Numéro de bloc»

Après lavoir bloqué, vous pouvez afficher vos numéros bloqués dans lapplication Téléphone en appuyant sur les trois points dans le coin supérieur, en choisissant "Paramètres" puis "Paramètres de blocage". Dans cet écran suivant, vous verrez «Numéros bloqués». Si vous en avez ajouté un par erreur et que vous devez le supprimer de la liste, appuyez simplement sur le «X».

Si vous avez un Samsung , vous nutiliserez pas la propre application téléphonique de Google, vous utiliserez celle que Samsung a conçue et développée pour sa propre version dAndroid.

Ouvrez lapplication téléphone Sélectionnez longlet «Récents» Appuyez sur le numéro que vous souhaitez bloquer Appuyez sur le «i» Sélectionnez licône "Bloquer" dans la barre inférieure

Pour afficher votre liste de numéros bloqués, appuyez sur licône de menu à trois points dans le coin supérieur droit de lécran principal de lapplication Téléphone. Sélectionnez «Paramètres» puis «Bloquer les numéros».

Les téléphones Huawei et Honor utilisent le propre logiciel EMUI de Huawei construit sur Android, et le processus est similaire, mais juste un peu différent. Suivez les étapes ci-dessous pour bloquer les numéros sur votre téléphone EMUI 10.

Ouvrez lapplication téléphone Appuyez sur licône «i» à côté du numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer Appuyez sur licône `` Plus à trois points en bas de lécran Sélectionnez «Bloquer le contact»

Si, pour une raison quelconque, vous avez besoin de voir une liste de vos numéros bloqués, tout ce que vous avez à faire est douvrir lapplication du téléphone et appuyez sur licône du menu à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez `` Bloqué , appuyez maintenant sur licône de lengrenage des paramètres dans le coin supérieur. Lécran suivant contient la «Liste de blocage». Appuyez dessus et vous verrez une liste de tous les numéros bloqués.

Oppo utilise son propre skin ColorOS, y compris sa propre application pour téléphone, tout comme Realme, et le processus est donc à nouveau différent, mais cest possible. Dans la dernière version de ColorOS, le processus est le suivant:

Ouvrez lapplication téléphone Appuyez sur licône «i» à côté du numéro que vous souhaitez bloquer Appuyez sur licône de menu à deux points dans le coin supérieur droit Sélectionnez «Ajouter à la liste noire»

Pour afficher votre liste noire ou votre liste de numéros bloqués, ouvrez lapplication téléphone et appuyez sur le menu à deux points dans le coin supérieur. Sélectionnez «Bloquer et filtrer» et vous verrez maintenant tous les appels ou messages bloqués. Appuyez à nouveau sur licône du menu à deux points dans le coin supérieur, sélectionnez «Définir les règles», puis «Liste noire».