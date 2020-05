Google Pixel 4a sera-t-il annoncé lors du lancement de la version bêta dAndroid en juin?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Malgré les rumeurs précédentes suggérant quun lancement antérieur était sur les cartes, il semble que Google ait légèrement repoussé le calendrier de sortie du Pixel 4a . Lextrait dinformation le plus récent suggère que nous devrions nous attendre à un dévoilement en juin.

À lorigine, on sattendait à ce que Google publie le Pixel 4a en mai, malgré lannulation des E / S, mais de nouvelles informations provenant dun détaillant allemand semblent indiquer le contraire.

Le blog Caschys a reçu des informations de Vodafone Allemagne indiquant que les magasins de détail de la société offriront le téléphone aux clients à partir du 5 juin. Deux jours après le lancement de la version bêta dAndroid.

Cela semble être une correction de la date de lancement dorigine du même détaillant, qui avait initialement le 22 mai comme date à laquelle il commencerait à vendre le téléphone.

Depuis que Google a récemment annoncé quil organiserait une émission de lancement bêta pour nous donner tous les détails sur sa prochaine version dAndroid , il est logique que la société utilise également cette étape pour présenter également le dernier matériel.

Cette journée de lancement particulière est prévue pour le 3 juin, soit quelques semaines plus tard que la conférence dE / S typique de fin mai.

Quant au téléphone lui-même, il devrait sagir dun appareil construit principalement en polycarbonate, avec une lunette mince de taille égale tout autour de lécran et une seule caméra dans la découpe de perforation.

Il devrait également comporter un processeur Snapdragon 730, 6 Go de RAM et une batterie de 3 080 mAh ainsi quun écran 1080p et une seule caméra à larrière.

Contrairement à la série Pixel 4, il ne devrait pas venir avec une petite et grande version `` XL , et il va avec un capteur dempreintes digitales à larrière au lieu dun déverrouillage du visage via des scanners 3D / optiques avancés à lavant.

Si cest quelque chose comme la dernière version, ce sera un excellent rapport qualité / prix. Bien que, avec la concurrence dApple maintenant sous la forme du nouvel iPhone SE alimenté par A13 , il pourrait avoir besoin de travailler plus dur pour rivaliser avec les consommateurs.