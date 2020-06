Android 11 Beta Launch Show: comment regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a annoncé quil lancerait le premier test bêta public d Android 11 en juin, bien quil ait par la suite retardé cet événement de lancement, sans date fixée pour le report.

La société prévoit de déployer la nouvelle version à la suite dun événement en ligne uniquement appelé Android 11 Beta Launch Show. Voici tout ce que vous devez savoir sur lévénement, y compris comment regarder.

Lévénement en ligne de Google pour prévisualiser la prochaine version dAndroid devait initialement avoir lieu le 3 juin. Cependant, la société a reporté lévénement, prenant Twitter pour dire que ce nétait pas le moment de célébrer.

Nous sommes ravis de vous en dire plus sur Android 11, mais ce nest pas le moment de célébrer. Nous reportons lévénement du 3 juin et la version bêta. Nous reviendrons bientôt avec plus sur Android 11.