Les images du Pixel 4a révèlent des caractéristiques de conception détaillées

Nous nous attendons à ce que Google annonce le Pixel 4a sous peu et un nouvel ensemble de rendus dimage nous a donné une bonne idée de ce à quoi sattendre.

Il y a eu quelques fuites sur le Pixel 4a, mais cest lun des premiers rendus clairs que nous avons vu de ce prochain téléphone. Le Pixel 4a est conçu comme un téléphone Google abordable, vous offrant cette expérience Pixel mais sans le prix élevé.

Le Pixel 3a a été un succès car il a pris lélément le plus notoire du Pixel - lappareil photo - et la intégré dans un combiné beaucoup plus accessible. Nous nous attendons à une répétition des performances avec le Pixel 4a, cette seule caméra à larrière serait de 12 mégapixels, mais très puissante.

En regardant par-dessus les images, nous voyons que le corps en plastique du téléphone senroule autour des bords, le bouton dalimentation contrastant que nous avons vu auparavant sur les appareils Pixel et un appareil photo intégré, ce qui permet une bonne utilisation de lespace par rapport au Pixel 4 , qui avait une lunette supérieure agrandie pour accueillir le système Soli.

En même temps, lobjectif de ces rendus semble avoir été collé sur lécran lui-même, plutôt que dêtre dans lécran et comme ces rendus proviennent dune source que nous connaissons moins, ils doivent être pris avec une pincée de sel.

Cependant, ils correspondent à certaines des fuites et rumeurs réelles que nous avons vues auparavant. Les rumeurs suggèrent également que le Pixel 4a sera disponible à partir du 22 mai; nous avions initialement prévu que le téléphone serait lancé le 12 mai, donc il ne faudra pas longtemps avant que nous ayons tous les détails sur ce téléphone appareil photo abordable.