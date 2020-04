Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Dans le jeu mondial pour smartphone , tablette et ordinateur portable, pouvoir concevoir et produire vos propres chipsets est sans doute le Saint-Graal, vous déliant des obligations et des inconvénients associés aux chaînes dapprovisionnement et aux modèles dautres fabricants.

Apple est dans cet Eden depuis un certain temps, fabriquant ses propres puces pour ses appareils et récoltant les fruits, et il est parfaitement logique que Google cherche à suivre ses traces et à rétrograder sa dépendance aux puces de Qualcomm.

Par conséquent, nous sommes intéressés de lire quAxios a des sources qui disent que Google progresse bien dans ce domaine, travaillant sur une puce actuellement appelée Whitechapel, qui a été développée avec Samsung. Cela est lié au fait que Samsung fabriquerait probablement la puce, comme elle le fait pour Apple, aux côtés de la sienne.

En fait, la puce est apparemment dans une phase de prototypage avec des versions de travail maintenant entre les mains de Google, démontrant que ce nest pas un schéma à moitié cuit. Cependant, cela ne signifie pas que la mise en œuvre est imminente: attendez au moins un an avant que ceux-ci puissent alimenter les appareils de Google.

Pour linstant, il sagit également dune puce destinée aux mobiles, mais en fin de compte, il serait parfaitement logique que Google jette également un coup dœil à ses processeurs Chromebook avec la même idée, tandis que nimporte quelle tablette quil ait jamais fabriquée pourrait avoir une approche similaire.

Réitérant limportance de Google Assistant dans les plans globaux de Google, le processeur à 8 cœurs aura apparemment un matériel spécifiquement conçu autour dune section permanente pour le travail et les réponses de lAssistant.

Au fur et à mesure que la gamme Pixel sest développée, Google a ajouté de plus en plus de puces personnalisées aux téléphones pour alimenter des fonctionnalités, de lapprentissage automatique à lIA par imagerie, il sagit donc dun développement sans surprise de cette pensée.

Cependant, il est également, bien sûr, extrêmement sujet à changement, avec un certain nombre de facteurs, y compris les performances et la rentabilité, susceptibles davoir un impact sur si et quand Google franchit le pas et utilise ses propres puces. Nous garderons loreille au sol pour plus de nouvelles.