Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Plus de détails sur le prochain smartphone Pixel de Google, censé être le Pixel 4a, ont été divulgués en ligne.

Google a lancé le Pixel 3a lors de Google I / O 2019, et depuis lannulation de Google I / O 2020, il y a eu une confusion quant au moment où le successeur du téléphone, le Pixel 4a , pourrait faire ses débuts. Bien que cela ne soit toujours pas clair, lappareil de milieu de gamme lui-même est mieux ciblé , gracieuseté de 9to5Google .

Le Pixel 4a porterait certainement ce nom, et il viendra avec un écran OLED FHD + de 5,81 pouces et une résolution de 2340 x 1080 pixels. Le prochain téléphone aura également un appareil photo arrière de 12,2 mégapixels avec autofocus et stabilisation dimage OIS / EIS, ainsi quune perforation pour lappareil photo avant, qui devrait se vanter dun capteur de 8 mégapixels avec un champ de 84 degrés de vue.

Les autres fonctionnalités signalées incluent une batterie de 3 080 mAh, 6 Go de RAM, 64 Go et 128 Go doptions de stockage, ainsi que le système sur puce Qualcomm Snapdragon 730. Il aura un port USB-C capable de charger rapidement 18w, mais il naura pas de charge sans fil Qi. Enfin, le Pixel 4a devrait arborer une prise casque de 3,5 mm et un corps en plastique qui viendra dans les couleurs Just Black ou Barely Blue.

Gardez à lesprit quil devrait avoir un prix de départ de 399 $, ce nest donc pas un appareil haut de gamme, mais cest un téléphone Google et fonctionnera sous Android. Il aura donc accès aux mises à jour en premier et sera accompagné de fonctionnalités Google astucieuses, telles que Night Sight.

Le Pixel 4a devait initialement être révélé lors des E / S en mai, mais il a été annulé en raison de la pandémie. On ne sait pas quand le téléphone sera annoncé. Google pourrait attendre un meilleur moment ou organiser un événement en ligne.