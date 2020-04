Comment essayer le clavier braille de Google sur votre téléphone Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a lancé un nouveau clavier pour les utilisateurs dAndroid: un clavier braille .

Le braille, traditionnellement, est un système de points en relief qui rend la lecture et lécriture accessibles aux aveugles ou aux malvoyants. Bien quil existe des appareils externes qui permettent de taper quelque chose sur un téléphone, ce nest pas exactement une expérience rapide ou transparente. Dans cet esprit, Google a créé le clavier TalkBack. Il est décrit comme un clavier braille virtuel intégré directement dans Android.

Voici comment Google a décrit lapplication:

Notre équipe a collaboré avec les développeurs et les utilisateurs du braille tout au long du développement de cette fonctionnalité, elle sera donc familière à tous ceux qui ont déjà tapé en braille. Il utilise une disposition standard à 6 touches et chaque touche représente lun des 6 points braille qui, lorsquils sont tapés, font nimporte quelle lettre ou symbole. Pour taper un «A», vous devez appuyer sur le point 1 et pour taper un «B», les points 1 et 2 ensemble.

Le clavier a six touches, et chaque touche représente lun des six points braille. Ils organisent des lettres et des symboles spécifiques ensemble lorsquils sont tapés en combinaison. Vous pouvez utiliser TalkBack où vous voulez taper et il vous permet de supprimer des lettres et des mots, dajouter des lignes et de soumettre du texte.

TalkBack est déployé sur tous les appareils fonctionnant sous Android 5.0 ou version ultérieure à partir du 9 avril. Pour activer TalkBack , accédez à Paramètres> Accessibilité et sélectionnez TalkBack. Pour plus dinformations sur lutilisation du clavier, accédez au site Web daide à l accessibilité .