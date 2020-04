Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Google Pixel 4a - une version abordable du combiné Pixel 4 - devait être lancé à Google I/O en mai. Avec Google I/O annulé pour l'année, nous nous demandons quand Google pourrait sortir ce nouvel appareil.

Grâce à ce qui semble être l'emballage de détail pour le nouveau combiné, il pourrait être plus tôt que nous le pensons. Si Google prépare un lancement en mai, cette découverte récente s'insère directement dans la chronologie pour un lancement imminent.

Les images proviennent de TechDroider sur Twitter, montrant ce qui pourrait être le Pixel 4a dans son emballage. Il n'y a rien pour vérifier la source, donc pourrait être falsifié, mais cela ressemble à une version raisonnable de ce que nous pourrions attendre.

n'y a aucun signe du Pixel 4a XL et récemment nous avons entendu des rumeurs suggérant que le plus grand modèle n'allait pas être annoncé, seulement un appareil plus petit. C'est probablement parce que le prix des modèles plus grands dérive un peu trop près des modèles phares beaucoup plus accomplis, ce qui le rend moins compétitif.

L' attrait du Pixel 4a est que vous obtenez la caméra de Google, avec toutes ses compétences en IA, à un prix abordable. Pour le Pixel 3a, il n'y avait pas une énorme différence de performance par rapport aux modèles phares qui sont le double du prix. Avec le Pixel 4a, nous nous attendons à ce qu'il s'agit d'une expérience unique, manquant l'objectif zoom du Pixel 4 - mais cette caméra unique pourrait être l'un des meilleurs que vous pouvez obtenir à ce prix.

Il y a eu une gamme de fuites autour de ce combiné au cours des derniers mois et le moment est venu pour Google de lancer ce nouveau combiné. Mais tous les comptes, le Pixel 3a s'est très bien passé en raison de son prix - et nous attendons la même chose de la Pixel 4a.