La mise à jour Pixel 4 corrige son plus grand défaut de sécurité

Le Pixel 4 avait un défaut flagrant dans son système de déverrouillage de visage fantaisie lorsque le téléphone a été lancé en 2019. Mais une mise à jour a atterri qui corrige ce problème.

Le système intelligent de déverrouillage du visage que Google a mis en place sur le Pixel 4 et le Pixel 4 XL a introduit une nouvelle technologie et la commodité au téléphone. Alors que le déverrouillage du visage était monnaie courante, la plupart travaillaient sur un système de reconnaissance simple et, dans de nombreux cas, pouvaient être dupés par des images 2D.

Le système de Google ressemble beaucoup plus à Face ID sur l'iPhone d'Apple, en utilisant un système de projection de points infrarouges et il fonctionne très bien, déverrouillant le téléphone , mais offrant une gamme d'angles plus large que l'équivalent d'Apple.

Le problème est que cela a fonctionné lorsque les yeux étaient fermés, ce qui signifie que vous pourriez être endormi et quelqu'un pourrait pointer votre téléphone sur votre visage et il se déverrouillerait. Heureusement, cela est maintenant corrigé via une mise à jour logicielle, ce qui signifie que vous devrez avoir les yeux ouverts pour déverrouiller le téléphone.

Cette omission a conduit à l'une des plus grandes critiques des téléphones Pixel 4, bien que la commodité du système de déverrouillage par rapport aux capteurs d'empreintes digitales en fait un système attrayant à utiliser.

Il y a eu une adoption lente. Apple est le plus grand partisan du déverrouillage du visage sur les téléphones, avec d'autres apparemment réticents à adopter ce genre de systèmes. Cela est susceptible d'être motivé par le désir de réduire les bezels, et la tendance pour 2020 a été d'utiliser des scanners d'empreintes digitales à l'écran et des caméras perforées, en faisant disparaître toute sorte d'encoche.

Nous n'avons pas encore vu où cette technologie mènera et combien de lunette vous avez besoin pour conserver ces fonctionnalités. Comme nous l'avons dit dans notre examen du Pixel 4 XL, conserver une lunette est en fait une bonne chose si vous êtes un joueur, car il réduit les touches accidentelles sur l'écran lors de la lecture dans paysage.

L' écran complet sanctifié est souvent considéré comme le sommet de la conception du téléphone, mais il y a certainement des inconvénients à poursuivre ce résultat.