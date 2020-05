Offre : Google réduit 150£de rabais sur les prix Pixel 4 et Pixel 4 XL

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a annoncé un certain nombre de réductions sur ses gammes de produits, y compris les Pixel 4 et Pixel 4 XL, avec des économies importantes sur les deux combinés si vous achetez une carte SIM gratuite.

La réduction a été appliquée à un certain nombre de détaillants, ce qui signifie que vous pouvez économiser 150£sur le Pixel 4 ou 170£sur le Pixel 4XL, donc c'est le moment idéal pour vous procurer un nouveau combiné.

Les transactions s'échelonnent du 1er avril au 14 avril auprès de divers détaillants.

offre

Le Pixel 4, 64 Go est de 150£de rabais dans une gamme de magasins différents. Il se vend normalement à 669£. C'est un grand combiné compact, avec toute la puissance d'Android pur et un appareil photo fantastique.

Le Pixel 4 XL (64 Go) offre un rabais de 150£dans un certain nombre de magasins. Il se vend normalement pour £829. Le Pixel 4 XL vous offre une expérience Android pure et dispose de l'une des caméras les plus fiables sur un smartphone.

Mis à part ses combinés, Google réduit également les prix sur un certain nombre de ses appareils Google Home et Nest Hub, que nous avons Rassemblé ici pour vous.