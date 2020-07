Google Pixel 5: date de sortie, rumeurs, spécifications et fuites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le prochain smartphone phare de Google est encore un peu éloigné, mais cela ne signifie pas que les fuites et les rumeurs nont pas commencé à apparaître, offrant une indication de ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Le Pixel 4a de milieu de gamme devrait être annoncé en premier - bien quil soit actuellement AWOL - mais voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Pixel 5 et le Pixel 5 XL, censés sappeler Redfin et Bramble.

Annonce doctobre 2020

Probablement moins cher que les modèles Pixel 4

Tous les modèles Pixel précédents ont été révélés lors de lévénement Made by Google doctobre, nous nous attendons donc à ce que ce soit également le cas pour le Pixel 5. Comme il reste quelques mois, il ny a actuellement aucune idée de la date réelle de cet événement. .

En termes de prix, le Pixel 4 commence à 669 £ ou 799 $, tandis que le Pixel 4 XL commence à 829 £ ou 899 $. Des rumeurs suggèrent quil y aura un léger changement de stratégie qui verra les Pixel 5 et Pixel 5 XL arriver un peu plus abordables que les modèles précédents.

Boîtier de caméra différent

Arrière en verre mat

Il ny a pas encore eu un grand nombre de fuites concernant la conception du Pixel 5, mais cela devrait changer au cours des prochains mois - alors surveillez cet espace. Google lui-même a taquiné des extraits du Pixel 4 mois avant son annonce, donc peut-être que la même chose se produira pour le Pixel 5.

Jusquà présent, il y a eu une fuite prétendant être lun des trois prototypes du Pixel 5. Il a été montré sur la chaîne YouTube de Front Page Tech et il montre une triple caméra arrière dans un boîtier en forme de U au centre au sommet de la dispositif. Le flash se trouve au milieu des trois lentilles, ce qui le fait ressembler à un visage.

Front Page Tech dit que ce nest quun des prototypes pour linstant, donc si vous nêtes pas fan, il y a une chance que cela ne se produise pas. Apparemment, les deux autres prototypes ont des boîtiers de caméra arrière carrés comme le Pixel 4.

Dautres détails montrent un bouton dalimentation coloré - une fonction Pixel signature - et il est également affirmé que le Pixel 5 aura une finition en verre mat à larrière comme le Pixel 4. Nous avons vu des rendus de concept créés à laide de cette disposition dappareil photo design U, tandis que certains des fuites de code suggérant une charge sans fil inversée sur la batterie semblent montrer un appareil photo carré - bien que cela puisse être le Pixel 4a.

En vérité, il y a très peu dindicateur à quoi ressemblera le Pixel 5 au moment de la rédaction.

Deux tailles?

OLED probablement

Taux de rafraîchissement plus élevé possible

Le Pixel 4 a un écran de 5,7 pouces, tandis que le Pixel 4 XL a un écran de 6,3 pouces. Nous nous attendons à ce que le Pixel 5 revienne en deux tailles, comme la gamme Pixel la fait depuis son lancement, mais il nest pas encore clair si Google conservera les mêmes tailles pour les appareils 2020.

Selon Front Page Tech, lavant du prototype Pixel 5 a toujours une lunette en haut de lécran, bien quil y ait des rumeurs selon lesquelles Google abandonnerait la technologie radar Soli. Cela pourrait signifier quil y a moins à emballer dans la lunette supérieure, de sorte que le Pixel 5 peut être un peu plus compétitif avec le design dans ce domaine.

Les dispositifs Pixel 4 ont un taux de rafraîchissement de 90Hz , panneaux OLED et support HDR donc nous nous attendons à la même chose pour le Pixel 5, sinon une étape à taux de rafraîchissement 120Hz pour rivaliser avec la gamme Samsung Galaxy S20 . On ne sait pas si Google considérera cela comme une priorité.

Triple caméra arrière possible

Vue de nuit

Le Google Pixel 5 pourrait être équipé de trois caméras à larrière, correspondant à celles de liPhone 11 Pro dApple . Selon Front Page Tech, le troisième objectif sera un objectif grand angle. Ce que nous avons vu est la confirmation dune application pré-version de Google Camera que le Pixel aura un téléobjectif, donc le zoom nous permet dêtre certain.

Ce qui pourrait changer, cependant, cest lapproche de Google pour les appareils photo, avec le départ de Marc Levoy, qui est souvent crédité du succès des appareils photo Pixel. Cependant, en tant que responsable dune équipe, le départ dune personne pourrait ne pas avoir un impact énorme sur la direction que prend lappareil photo - et lappareil photo a été lun des points forts du Pixel.

Nous nous attendions à ce que Google continue doffrir des fonctionnalités telles que Night Sight et la possibilité de capturer les étoiles, avec plus daméliorations et de fonctionnalités susceptibles dapparaître sur le Pixel 5.

Qualcomm SD765G

Recharge sans fil inversée?

Bien que les modèles Pixel précédents aient été positionnés comme phares, il y a des rumeurs selon lesquelles Google pourrait chercher à changer légèrement de direction. Après avoir vu le succès du Pixel 3a de milieu de gamme, Google pourrait se préparer à déplacer le Pixel 5 sur le matériel Qualcomm Snapdragon 765G. Ce matériel intègre la 5G, mais est beaucoup plus abordable.

Cela pourrait voir une baisse des performances de référence de ce téléphone, mais avec laccent mis par Google sur le cloud computing et lIA, les pertes réelles pour les clients potentiels pourraient ne pas être si grandes. En effet, associé à un prix plus abordable, nous ne nous attendions pas à une réelle différence dans les performances quotidiennes par rapport au matériel phare.

Un bond de la capacité de la batterie serait également le bienvenu. Le Pixel 4 a une batterie de 2800mAh, tandis que le Pixel 4 XL a une batterie de 3700mAh. Un rapport a suggéré que le Pixel 5 pourrait prendre en charge la charge sans fil inversée , lui permettant de charger dautres appareils compatibles avec la charge sans fil, mais rien nest encore confirmé.

En termes de biométrie, le Pixel 4 offrait un déverrouillage du visage mais pas de capteur dempreintes digitales. Alors que Soli a permis un excellent déverrouillage transparent sur le Pixel, si cela doit être abandonné, il reviendra probablement à un capteur dempreintes digitales sous lécran .

Cest tout ce qui a été spéculé sur le Google Pixel 5 jusquà présent.

Au lieu dêtre révélé sur Google I / O ou dun événement promis qui a ensuite été reporté, Google a rendu la version bêta publique d Android 11 disponible par communiqué de presse en juin. Attendez-vous donc à ce quil soit prêt pour une sortie complète dici la fin de lété - et dans beaucoup de temps pour la sortie des Pixel 5 et 5XL.

Selon les rumeurs de 9to5Google, la puce radar Soli pourrait être abandonnée dans le prochain Pixel 5.

Dans lémission dhier, nous avons également abordé certaines choses que nous entendons à propos de Pixel 5 de sources - en particulier, il laissera probablement des passe-temps comme Soli - Stephen Hall (@hallstephenj) 15 mai 2020

Les rapports de The Information révèlent que des membres clés de léquipe de développement Pixel sont partis, dont Marc Levoy, souvent crédité du développement de la caméra, et Mario Queiroz, directeur général, qui a travaillé sur Pixel depuis le début.

Le code dune version inédite de lapplication Google Camera révèle des références aux téléphones 2020 avec les noms de code Redfin et Bramble, censés être les Pixel 5 et Pixel 5 XL.

Un artiste conceptuel a imaginé à quoi pourrait ressembler le Pixel 5 sur la base de rumeurs et de fuites récentes.

Les développeurs XDA ont repéré un menu caché de partage de batterie dans le premier aperçu de développeur Android 11 pour les appareils Pixel. Selon le site, la page du menu Partage de la batterie indique "la batterie de votre téléphone sépuisera plus rapidement lors de lutilisation du partage de la batterie. Le partage de la batterie fonctionne avec les écouteurs, les montres, les téléphones, etc. compatibles".

Le chargement sans fil inversé nest pas mentionné directement, ni le Pixel 5, mais la description est à peu près ce quest le chargement sans fil inversé, il nest donc pas déraisonnable de suggérer quil pourrait arriver sur le prochain appareil Pixel.

Un rendu de lun des trois prototypes du Pixel 5 XL a été montré sur la chaîne YouTube de Front Page Tech, montrant un autre boîtier de caméra susceptible de diviser les opinions.

Selon le présentateur Jon Prosser, le prototype a une finition en verre mat comme le Pixel 4 actuel et le troisième objectif au bas du boîtier serait un capteur ultra grand-angle.

Les preuves provenant de la fuite de code suggèrent que Google développe deux appareils à laide du Snapdragon 765 de Qualcomm. Cela inclurait la 5G, mais sortirait du support phare. Les noms de code pour ces appareils sont Redfin et Bramble et ils pourraient être les Pixel 5 et Pixel 5 XL.