Google Pixel 4a: date de sortie, rumeurs, spécifications et fuites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En 2019, Google a lancé un téléphone plus abordable, le Pixel 3a et il semble quil y aura un suivi en 2020, une version moins chère du Pixel 4.

Les fuites entourant le Google Pixel 4a ont commencé à apparaître, nous les arrondissons donc vous savez que le jour de son lancement est prévu.

Annonce du 12 mai 2020?

399 $ prix confirmé

Jusquà présent, rien na été dit sur le lancement du Pixel 4a, mais le Pixel 3a a été annoncé lors de Google I / O 2019 . Google I / O 2020 a été annulé en raison dun coronavirus, mais la date que nous avions choisie comme probable pour lévénement principal - et son lancement - était le 12 mai 2020. Il ny a rien dofficiel et aucune fuite jusquà présent, mais cest notre meilleure estimation.

Le prix, cependant, semble être fixé à 399 $, grâce à ce qui semble être une maquette de panneau daffichage présentant le téléphone.

squirrel_widget_148686

144,2 x 69,5 x 8,2 mm

Trois couleurs

Corps en polycarbonate

Grâce à des rendus détaillés et à des fuites de photos, nous avons une bonne idée de ce à quoi ressemblera ce téléphone. Il ne réserve pas trop de surprises, mais il convient de mentionner que les dimensions données suggèrent quil est légèrement plus petit que le Pixel 3a. Cependant, lécran - bien quil ne soit pas bord à bord - coupe le front et le menton du téléphone 2019, il est donc probable quil soit plus grand.

Il y a un scanner dempreintes digitales à larrière et on dirait quil va avoir un corps en plastique ou en polycarbonate - quelque chose qui a été largement confirmé.

Il est également intéressant de noter que Google semble pousser un gros coup de caméra ici, avec un seul appareil photo et un flash dans le boîtier noir à larrière. Cela donne au moins un lien de conception familiale au Pixel 4. Tous ces éléments des rendus semblent correspondre aux images divulguées du téléphone.

À lorigine, il y avait trois couleurs: noir avec un bouton citron vert, blanc avec un bouton orange et enfin une version turquoise avec un bouton rose vif. On pense maintenant que ce sera juste noir et à peine bleu comme deux options de couleur.

Un détail intéressant est la prise casque 3,5 mm, ce que de nombreux téléphones phares omettent désormais.

Trois noms de code ont été découverts qui pourraient pointer vers différents modèles Pixel 4a, mais pour le moment, la plupart des efforts semblent porter sur un seul appareil, le nom de code Sunfish. Il y a aussi une rumeur selon laquelle il ny aura quune seule taille de Pixel 4a cette fois-ci.

Écran 5,81 pouces, 2340 x 1080 pixels

Caméra de perforation

OLED, 60Hz

Lécran du Pixel 4a devrait être plat, avec des lunettes amincies et sans encoche. Au lieu de cela, il y aura un trou de perforation pour la caméra avant, quelque chose que nous navons jamais vu sur un Pixel auparavant.

Il sagirait dun écran 60 Hz et serait OLED. La résolution est le 1080p attendu, ce qui devrait être très bien sur cette taille dappareil.

Qualcomm Snapdragon 730, 4G

6 Go de RAM, 64/128 Go de stockage

Batterie 3080mAh

La découverte de nouveaux noms de code - Sunfish, Bramble - correspondait aux noms de code des appareils Pixel, ainsi quaux détails du matériel. Il y a eu des fuites de code qui associent le Pixel 4a (Sunfish) au Qualcomm Snapdragon 730, qui serait la 4G. Cela a surgi plusieurs fois, il semble donc plus certain que les autres appareils et correspond aux spécifications divulguées lors dune première expérience pratique.

Pour compléter les spécifications, vous disposez de 6 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage, ce qui devrait convenir parfaitement à cet appareil abordable. Il y a une batterie de 3080mAh qui sonne un peu petite, mais le Pixel 3a avait une batterie de 3000mAh et nous avons trouvé quelle fonctionnait assez bien. Compte tenu des spécifications de milieu de gamme, ce sera probablement suffisant.

Quant aux autres téléphones portant le nom de code, ils comprenaient un appareil Qualcomm Snapdragon 765 , la nouvelle plate-forme avec 5G intégré, bien que nous ne sachions pas sil sagit de véritables dispositifs de lancement ou de test - nous ne sommes donc pas très certains quil existe un Version 5G Pixel 4a.

Appareil photo principal de 12,2 mégapixels

Caméra frontale 8 mégapixels

Des rendus, nous pouvons voir une seule caméra dans le boîtier arrière, avec le flash LED. Nous pouvons supposer assez sûrement quil sagit du même appareil photo que le Pixel 4 - cest le but de ces téléphones après tout - pour vous donner accès à ces compétences de caméra à un prix inférieur.

En ce sens, vous pouvez vous attendre à trouver un capteur de 12,2 mégapixels de 1,4 µm avec objectif f / 1,7 et une stabilisation optique de limage. Il aura probablement toutes les compétences dIA du Pixel 4, comme Night Sight .

La caméra frontale à lécran est probablement un capteur de 8 mégapixels de 1,22 µm avec objectif f / 2.0 et quelques compétences rares en bokeh, mais tout cela reste à confirmer.

Voici toutes les rumeurs entourant le Pixel 4a jusquà présent.

Une fuite complète détaillant les spécifications du Pixel 4a arrive, nous donnant beaucoup plus dinformations sur ce à quoi sattendre.

Limagerie qui semble montrer le Pixel 4a dans un emballage de vente au détail a fuité en ligne , ce qui suggère que le téléphone sera bientôt lancé.

Une maquette de panneau daffichage a montré le nouveau Pixel 4a , y compris le prix de 399 $.

Il ny a rien de tel quune vidéo dun combiné inédit pour révéler les détails - et cest exactement ce qui sest passé.

Le Pixel 4a est apparu dans une sélection de photos divulguées , y compris une couverture en tissu.

Des images sont apparues qui pourraient montrer le Pixel 4a, mais elles ne proviennent pas dune source établie , elles pourraient donc être truquées.

Des rapports suggèrent que Google a déplacé la production du Pixel 4a au Vietnam pour atténuer la pression sur les lignes de production chinoises fermées.

Un autre ensemble de rendus basés sur des rumeurs dépeint ce que nous pourrions obtenir du Pixel 4a.

Plus de fuites de code ont lié le nom de Sunfish au Pixel 4a et dissipent les rumeurs 5G.

Les noms de code pour les futurs appareils Pixel ont été découverts à nouveau par les développeurs XDA , cette fois dans le code de la nouvelle application Google Camera. Dans ce cas, ils apparaissent dans une chaîne appelée "pixel_20_mid_range" confirmant essentiellement que Bramble et Sunfish sont ces appareils Pixel a.

Google a confirmé la date de sa conférence Google I / O. La version précédente de ce téléphone a été annoncée lors de cet événement en 2019.

Des noms de code ainsi que des détails sur la plate-forme matérielle ont été découverts , ce qui suggère que lappareil Qualcomm Snapdragon 765 est en développement, cest-à-dire un téléphone 5G. Il y a trois noms de code, donc nous pouvions voir trois appareils Pixel 4a.

Ce qui semble être des images dun design de boîtier est apparu pour le Pixel 4a.

YouTuber Dave Lee prétend avoir des informations privilégiées sur le nouveau Pixel 4a et quil ny aura pas de Pixel 4a XL.

Les rendus du Pixel 4a dune source fiable nous ont donné un bon aperçu de ce futur téléphone de Google.