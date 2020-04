Google Pixel 4a : Date de sortie, rumeurs, spécifications et fuites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En 2019, Google a lancé un combiné plus abordable, le Pixel 3a et il semble qu'il y aura un suivi en 2020, une version moins chère du Pixel 4.

Les

fuites entourant le Google Pixel 4a ont commencé à apparaître, donc nous les arrondissons afin que vous puissiez vous attendre le jour de lancement.

12 mai 2020 annonce ?

Prix de 399$confirmé

Rien n'a été dit sur le moment où nous pourrions voir le lancement de Pixel 4a jusqu'à présent, mais le Pixel 3a a été annoncé lors de Google I/O 2019. Google I/O 2020 a été annulé en raison du coronavirus, mais la date que nous avions choisie comme probable pour l'événement principal - et le lancement - était le 12 mai 2020. Il n'y a rien d'officiel et aucune fuite jusqu'à présent, mais c'est notre meilleure idée.

Le prix, cependant, semble être cloué sur à 399$, grâce à ce qui semble être un panneau d'affichage fui maquettes montrant le téléphone.

squirrel_widget_148686

144,2 x 69,5 x 8,2 mm

Trois couleurs

Corps en polycarbonate

Grâce à des rendus détaillés et des fuites de photos, nous avons une bonne idée de ce à quoi ressemblera ce téléphone. Il ne lance pas trop de surprises, mais il vaut la peine de mentionner que les dimensions données suggèrent qu'il est légèrement plus petit que le Pixel 3a. Cependant, l'écran - bien que pas bord à bord - coupe le front et le menton du téléphone 2019, de sorte que l'écran est susceptible d'être plus grand.

Il y a un scanner d'empreintes digitales à l'arrière et on dirait qu'il va avoir un corps en plastique ou en polycarbonate.

Aussi intéressant est que Google semble pousser une bosse de caméra prononcée ici, avec un seul appareil photo et flash dans le boîtier noir à l'arrière. Cela donne, au moins, un lien de conception familiale avec le Pixel 4. Tous ces éléments des rendus semblent correspondre aux images fuites du téléphone.

Il y a aussi trois couleurs : noir avec un bouton citron vert, blanc avec un bouton orange et enfin une version sarcelle avec un bouton rose vif. Un détail intéressant est la prise casque 3,5 mm, quelque chose de nombreux téléphones phares omettent maintenant.

Trois noms de code ont été découverts qui pourraient pointer vers différents modèles de Pix4a, mais pour le moment, l'accent semble être mis sur un seul appareil, le Sunfish. Il y a aussi eu une rumeur selon laquelle il n'y aura qu'une seule taille de Pixel 4a cette fois-ci.

Écran 5,81 pouces, 2340 x 1080 pixels

Caméra perforée

OLED probable, 60 Hz

L' affichage sur le Pixel 4a devrait être plat, avec des lunettes minces et sans encoche. Au lieu de cela, il va y avoir un trou de frappe pour la caméra frontale, quelque chose que nous n'avons pas vu sur un Pixel avant.

On

dit qu'il s'agit d'un écran de 60 Hz et on pense qu'il s'agit d'un OLED. La résolution est la 1080p attendue, ce qui devrait être très bien sur cette taille de l'appareil.

Qualcomm Snapdragon 730, 4G

6 Go de RAM, 64 Go de stockage

Batterie 3080mAh

La découverte de nouveaux noms de code - Sunfish, Bramble - correspondent aux noms de code des appareils Pixel, ainsi qu'aux détails matériels. Il y a eu des fuites de code qui jumelent le Pixel 4a (Sunfish) avec le Qualcomm Snapdragon 730, qui serait 4G. Cela a surgi quelques fois, donc semble plus sûr que les autres appareils et correspond aux spécifications fuites d'un début de pratique.

Pour compléter les spécifications, vous avez 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui devrait s'adapter à cet appareil abordable bien. Il est dit à une batterie 3080mAh qui sonne un peu pas le petit côté, mais le Pixel 3a avait une batterie 3000mAh et nous avons trouvé que fonctionnait assez bien. Compte tenu des spécifications de milieu de gamme, cela sera probablement suffisant.

Quant aux autres téléphones de nom de code, ils ont inclus un appareil QualcommSnapdragon 765, la nouvelle plate-forme avec 5G intégré, bien que nous ne savons pas s'il s'agit d'un les dispositifs de lancement réels ou les dispositifs de test - nous ne sommes donc pas très sûrs qu'il existe une version 5G Pixel 4a.

Appareil photo principal 12 mégapixels

A partir des rendus, nous pouvons voir une seule caméra dans le boîtier arrière, avec le flash LED. Nous pouvons raisonnablement supposer que c'est la même unité de caméra que le Pixel 4 - c'est le point de ces téléphones après tout - pour vous donner accès à ces compétences de caméra à un prix plus bas.

En ce sens, vous pouvez vous attendre à trouver un capteur de 12,2 mégapixels 1,4 µm avec objectif f/1.7 et stabilisation optique de l'image. Il aura probablement toutes les compétences IA du Pixel 4, comme Night Sight.

La caméra frontale de l'écran est susceptible d'être un capteur de 1,22 µm 8-megapixel avec objectif f/2.0 et quelques compétences bokeh rares, mais tout cela reste à confirmer.

Voici toutes les rumeurs entourant le Pixel 4a jusqu'à présent.

L' imagerie qui semble montrer le Pixel 4a dans l'emballage de détail a fui en ligne, suggérant que le téléphone sera bientôt lancé.

Une maquette de panneau d'affichage a montré le nouveau Pixel 4a, y compris le prix de 399$.

Il

n'y a rien de tel qu'une vidéo d'un combiné inédite pour révéler les détails - et c'est exactement ce qui s'est passé.

Le Pixel 4a est apparu dans une sélection de photos fuites, y compris une couverture en tissu.

Des images sont apparues qui peuvent montrer le Pixel 4a, mais elles ne proviennent pas d'une source établie, donc pourraient bien être falsiquées.

Des rapports suggèrent que Google a déplacé la production du Pixel 4a au Vietnam pour alléger la pression sur les lignes de production chinoises fermées.

Un autre ensemble de rendus basés sur des rumeurs dresse une image de ce que nous pourrions obtenir du Pixel 4a.

D' autresfuites de code ont lié le nom du crapet au Pixel 4a, et dissipé les rumeurs 5G.

Les noms de code des futurs appareils Pixel ont été retrouvés par XDA Developers, cette fois dans le code de la nouvelle application Google Camera. Dans ce cas, ils apparaissent dans une chaîne appelée « pixel_20_mid_range » confirmant essentiellement que Bramble et Sunfish sont ces appareils Pixel a.

Google a confirmé la date de sa conférence Google E/S. La version précédente de ce téléphone a été annoncée lors de cet événement en 2019.

Les

noms de code ainsi que les détails de la plate-forme matérielle ont été découverts, ce qui suggère que l'appareil Qualcomm Snapdragon 765 est en développement, ce qui signifie un téléphone 5G. Il y a trois noms de code, donc on peut voir trois appareils Pixel 4a.

Ce qui semble être des images d'un design de boîtier est apparu pour le Pixel 4a.

YouTuber Dave Lee prétend avoir des informations d'initié sur le nouveau Pixel 4a et qu'il n'y aura pas de Pixel 4a XL.

Les rendus du Pixel 4a à partir d'une source fiable nous ont donné un bon aperçu de ce futur téléphone de Google.