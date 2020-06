Google réduit les prix des Pixel 3a et Pixel 3 XL - économisez jusquà 100 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Vous pouvez obtenir une économie de fissuration sur le Google Pixel 3a et 3a XL pour le moment.

Google a offert de largent sur un tas dappareils au cours des derniers mois, réduisant le prix des Pixel 4 et 4 XL en plus des Pixel 3a et 3a XL désormais réduits, ce qui signifie que vous pourrez acheter ces excellents téléphones avec appareil photo pour pas beaucoup dargent.

Nous nous attendons à ce que Google annonce bientôt une nouvelle version de sa série `` a - le Pixel 4a serait dans quelques semaines, il nest donc pas étonnant que Google veuille vendre les anciennes versions - qui restent dun excellent rapport qualité-prix.

• Google Pixel 3a, 64 Go, maintenant 299 £, économisez 100 £ (au lieu de 399 £): le Pixel 3a est positionné légèrement plus bas que le téléphone phare de Google, mais fonctionne sur Android 10 pur et est livré avec ce superbe appareil photo à larrière, ce qui en fait un excellent téléphone pour ceux qui veulent dexcellentes photos sans un prix élevé. Consultez loffre sur Carphone Warehouse | Currys PC World | amazon Royaume-Unis

• Google Pixel 3a XL, 64 Go, maintenant 369 £, économisez 110 £ (au lieu de 479 £): le plus gros appareil Pixel 3a a toujours un prix bas, mais dispose dun excellent écran de 6 pouces. Voir loffre sur Carphone Warehouse | Currys PC World

