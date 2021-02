Les meilleures fonctionnalités dAndroid 10

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En 2019, Google a lancé Android 10 et - bien quil en soit à sa deuxième année maintenant - cest toujours le logiciel qui se lance sur de nombreux téléphones. Bien quAndroid 11 ait depuis remplacé le logiciel, il y a de fortes chances que votre téléphone fonctionne toujours sous Android 10 si vous lavez acheté à tout moment au cours des 12 à 18 derniers mois.

Certains appareils, y compris les plus anciens, peuvent même ne pas le recevoir. Nous gardons une liste courante des dates darrivée dAndroid 10 pour votre téléphone ici .

Il fut un temps où les principales mises à jour dAndroid avaient des noms sur le thème des desserts, par ordre alphabétique. Cependant, des mois avant leur sortie, ils ont des noms de code. Par exemple, Android Pie était Android P, et avant cela, Android Oreo était Android O.

Dans le cas dAndroid 10, nous avions Android Q. Heureusement, Google ne nous a pas donné Android Quiche. Au lieu de cela, il a abandonné les noms doux et a décidé dutiliser des chiffres, à commencer par Android 10.

En apparence, Android 10 na pas beaucoup changé visuellement et ressemblait beaucoup à Android Pie, la version qui la précédé.

Voici quelques-unes des plus grandes fonctionnalités incluses dans Android 10. Il convient de noter que les menus et processus de paramètres peuvent être un peu différents selon le téléphone du fabricant que vous possédez. Certains aiment ajouter leur propre spin sur les choses, mais ils devraient être largement similaires. En cas de doute, recherchez simplement la fonction en haut de lécran principal des paramètres.

Les utilisateurs dAndroid 10 peuvent activer un mode sombre pour tout assombrir, des notifications aux paramètres. Contrairement aux précédents thèmes sombres intégrés à lexpérience Android standard, cependant, il sapplique également à toutes les applications qui le prennent en charge.

Voici comment lactiver:

Allez dans Paramètres> Affichage Activez "Thème sombre".

Si vous regardez dans votre menu de réglages rapides (faites glisser votre doigt du haut vers le bas), vous pouvez également y accéder à un commutateur de mode sombre. Vous devrez peut-être cliquer sur licône en forme de crayon dans le coin inférieur gauche de la liste déroulante des paramètres rapides pour trouver le nouveau paramètre.

Android 10 est livré avec des outils conçus pour vous aider à vous déconnecter. Le plus important est le mode de mise au point. Voici comment lactiver:

Pour activer le nouveau mode de mise au point, vous devez disposer de l application Bien-être numérique . Accédez à Paramètres> Bien-être numérique et contrôles parentaux> Méthodes de déconnexion. Vous verrez trois options - appuyez sur chacune pour la configurer: Tableau de bord (définir des minuteries pour des applications spécifiques); Wind Down (utilisez Night Light pour teinter lécran pour un éclairage tamisé et activez Ne pas déranger); Mode de mise au point (mettez en pause des applications telles que Facebook ou Instagram afin que vous puissiez littéralement vous concentrer et ne pas vous laisser distraire).

Avec les sous-titres en direct, Google Assistant peut traiter la parole sur lappareil avec une latence proche de zéro, servant des transcriptions en temps réel, même lorsque vous navez pas de connexion réseau. Considérez-les comme des sous-titres en temps réel pour à peu près tout sur votre téléphone, et tout se passe localement sur lappareil. Les sous-titres codés sont essentiels pour les personnes sourdes et malentendantes. Vous pourrez activer cette fonctionnalité dans les paramètres daccessibilité.

Le bouton de retour, une fonctionnalité de navigation classique dans Android, a été abandonné dans Android 10. Alternativement, la mise à jour comprend un ensemble complet de gestes afin que les utilisateurs dAndroid puissent aller au-delà des boutons, virtuels ou non. Ainsi, au lieu des trois icônes en bas de votre écran, vous verrez une bande noire avec un tiret blanc au centre (ou une bande blanche avec un fond noir, selon la couleur de fond de la page).

Cependant, Google a rendu les gestes facultatifs. Voici comment les activer:

Accédez à Paramètres> Système> Gestes> Navigation système (ou navigation à 3 boutons) Parmi les trois choix, sélectionnez "Navigation gestuelle". Il y aura un tutoriel sur les différents gestes et comment les utiliser.

Vous pouvez cliquer sur le rouage des paramètres à droite de «Navigation gestuelle» pour définir la sensibilité de lécran lorsque vous faites glisser votre doigt vers larrière.

Android 10 inclut de nouvelles fonctionnalités de confidentialité telles que de nouvelles autorisations de localisation, des restrictions sur les démarrages dactivité en arrière-plan, des modifications des données et des identifiants, et plus encore! Découvrez comment tester et mettre à jour vos applications dans cet article. # Android10



Lire ici → https://t.co/kRwzYoFVV2 pic.twitter.com/Oz7p48z3tl - Développeurs Android (@AndroidDev) 4 septembre 2019

Dans Android 10, vous pouvez définir des autorisations afin quune application ne puisse suivre votre emplacement que lorsquelle est en cours dutilisation. Pour savoir lesquelles de vos applications sont autorisées à suivre votre position et pour modifier cela, procédez comme suit:

Aller aux paramètres Accédez à Applications et notifications> Gestionnaire dautorisations> Localisation Vous obtiendrez une liste de toutes les applications autorisées à suivre la position de votre téléphone. Appuyez sur chaque ond pour modifier sa permission en «Autoriser tout le temps», «Autoriser uniquement lors de lutilisation de lapplication» ou «Refuser».

Meilleurs smartphones 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 5 Janvier 2021 · Les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter, couvrant le meilleur de liPhone et de Samsung, Huawei et tout ce quAndroid a à offrir

Il existe un menu Paramètres de confidentialité. Cest là que vous pouvez trouver des éléments tels que vos commandes de notification pour votre écran de verrouillage, un gestionnaire de remplissage automatique pour les formulaires et plusieurs autres fonctionnalités de confidentialité.

Dans Android 10, vous obtenez plus doptions de contrôle des notifications. Lorsque vous faites glisser une notification, vous pourrez soit marquer les notifications de cette application comme "silencieuses" (pour les arrêter) ou "alerte" (vous obtenez donc un ping). Si vous naimez pas non plus, vous pouvez appuyer sur loption "désactiver les notifications".

Cest la solution de Google pour un meilleur multitâche sur un téléphone. Cela nous rappelle les têtes de chat de Facebook Messenger, mais cette implémentation dAndroid 10 sera à léchelle du système. Dans un article du blog des développeurs Android , Google a fourni des instructions aux développeurs pour quils implémentent la fonctionnalité dans leurs applications.

Les bulles fonctionnent comme ceci: lorsquune alerte est reçue dune application qui utilise Bubbles, une minuscule notification circulaire apparaîtra sur votre écran pour que vous puissiez appuyer. Pour une application de messagerie, par exemple, vous appuyez sur la notification de bulle pour peut-être afficher un fil de conversation ou répondre sans avoir à lancer lensemble de lapplication. Les développeurs suggérés par Google pourraient également utiliser Bubbles pour les notes, les heures darrivée et les appels.

Google a inclus des limites sur les applications daccès aux photos, vidéos, audio et fichiers téléchargés sur les appareils.

Plus de contrôle sur la façon dont les applications reprennent et se mettent en pause lorsquelles sont exécutées en arrière-plan.

Une API de panneau de paramètres qui permet aux développeurs de pousser un menu contextuel pour des paramètres tels que Bluetooth, Wi-Fi et NFC, afin que les utilisateurs naient pas à quitter les applications pour accéder aux paramètres et revenir en arrière.

Raccourcis de partage améliorés, conçus pour rendre les cibles de partage plus évidentes afin que vous puissiez accéder directement à dautres applications.

LAssistant Google est capable de faire des choses spécifiques dans vos applications préférées. Pensez: "Ok Google, commence ma course dans Nike Run Club."

Google prend en charge les téléphones pliables - il existe même un émulateur décran pliable Android 10 pour que les développeurs puissent voir à quoi pourraient ressembler leurs applications.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Allez dans Système> Avancé> Mise à jour du système

Si la mise à jour Android 10 est disponible pour votre téléphone spécifique, elle apparaîtra et son installation prendra plusieurs minutes. Si la mise à jour nest pas encore disponible, vous devrez attendre plus longtemps. En fonction de votre téléphone et de son fabricant, la réception de la mise à jour peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si elle arrive. Pour en savoir plus sur les téléphones pouvant être mis à jour vers Android 10, consultez notre guide séparé.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Cam Bunton.