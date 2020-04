Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google commence à déployer sa technologie Google Duplex à consonance humaine auprès des utilisateurs dans plus de pays, y compris le Royaume-Uni.

Avec Duplex, vous pouvez demander à Google Assistant dappeler les entreprises pour que vous puissiez effectuer des réservations, prendre des rendez-vous, obtenir des heures douverture, etc. Google Duplex est en test depuis ses débuts en mai 2018, et bien que Google promette dadopter "une approche lente et mesurée" avec cette technologie, elle est déjà déployée dans 48 États américains et se développe à linternational.

Google Duplex est une technologie alimentant une nouvelle fonctionnalité de lAssistant Google. Présenté comme un système entièrement automatisé, Google Duplex peut essentiellement passer des appels pour vous, mais avec une voix humaine à consonance naturelle au lieu dune voix robotique. Il est capable de comprendre "des phrases complexes, un discours rapide et de longues remarques", selon Google, qui nous envisage dutiliser Duplex pour prendre des rendez-vous et des réservations.

Il ny a aucune courbe dapprentissage et aucune étape supplémentaire pour configurer Duplex.

Lorsque vous trouvez une entreprise à laide de la recherche Google, de Maps ou de lassistant Google, vous pouvez demander à lassistant Google de vous appeler en votre nom, pour des tâches telles que la prise de rendez-vous. LAssistant Google confirmera des détails spécifiques tels que lheure, le type de service ou la taille de votre groupe.

Une fois ces informations confirmées, lAssistant Google essaiera de prendre rendez-vous en utilisant un partenaire de réservation en ligne (si disponible) ou en appelant lentreprise à laide de la technologie dappel vocal automatisé Duplex. Google a déclaré que les appels sont enregistrés pour garantir la qualité.

Duplex peut appeler toute entreprise américaine dont les informations sont répertoriées sur Google . Google a déclaré que les entreprises qui ont choisi de recevoir des appels recevront des appels de Google Duplex pour confirmer les heures de vacances, telles que les heures douverture et de fermeture pour Thanksgiving, ainsi que pour effectuer des réservations. Mais les entreprises peuvent refuser de recevoir ces appels en accédant aux paramètres de leur compte Google My Business .

Google Duplex a initialement été lancé uniquement pour les utilisateurs dappareils Pixel. Et, au début, il nappellerait que certains restaurants à New York, Atlanta, Phoenix et SF. Cependant, le service dappel automatisé basé sur lintelligence artificielle de Google est désormais plus largement disponible. Le duplex est désormais en ligne dans 48 États américains ( voir la liste complète ici ). Et, selon cette page dassistance, Duplex a également récemment été mis en ligne en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada et au Royaume-Uni.

