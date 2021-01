Comment utiliser le tableau de bord Android Digital Wellbeing

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Souhaitez-vous avoir plus de contrôle sur les demandes de votre attention?

Heureusement, Google a développé un ensemble doutils pour les utilisateurs dAndroid qui souhaitent trouver le bon équilibre avec la technologie. Appelé le tableau de bord du bien-être numérique, il se trouve dans le menu des paramètres Android et est conçu pour afficher les habitudes dutilisation de votre smartphone. Il donne également accès à des outils utiles tels que les minuteries de limite dapplication et un mode «détente» pour vous aider à vous concentrer sur le sommeil.

Voici ce que vous devez savoir.

À I / O 2018 , Google a dévoilé un nouvel ensemble doutils dans Android Pie appelé le tableau de bord du bien-être numérique. Google a décrit les outils comme faisant partie de sa nouvelle initiative de "bien-être numérique", dans laquelle il se concentre sur laide aux gens pour être en meilleure santé dans leur vie réelle et dans leur vie numérique. Google a constaté que 70% des personnes souhaitaient de laide pour leur bien-être numérique.

Depuis lors, nous avons eu deux nouvelles mises à jour majeures (Android 10 et Android 11), mais le bien-être numérique reste un élément clé de ces versions logicielles et est une fonctionnalité qui a été lentement améliorée.

Lidée de Google est que lorsque les gens disposent doutils pour se déconnecter facilement, ils peuvent profiter davantage de leur vie et être pleinement présents. Bien sûr, bien quune grande partie du temps que nous passons sur nos téléphones soit vraiment utile, une partie pourrait honnêtement être consacrée à dautres choses - comme ce projet de couture que vous vouliez faire ou ces lits de jardin que vous aviez hâte de faire. construire. Ainsi, avec le tableau de bord, Google nous a donné des fonctionnalités clés pour nous aider à gérer notre temps décran.

Pour les parents, il existe également la possibilité de gérer votre Family Link pour surveiller les temps décran de vos enfants sur leurs appareils, quil sagisse de téléphones et de tablettes Android ou de Chromebooks.

Le tableau de bord Bien-être numérique dans le menu des paramètres dAndroid vous permet de voir combien de temps vous avez passé dans les applications au cours de la journée, combien de fois vous avez déverrouillé votre appareil par jour et combien de notifications vous avez reçues par jour. Vous pourrez explorer nimporte lequel de ces éléments. Par exemple, vous pouvez appuyer sur une application, comme Gmail , pour voir à quel point vous avez utilisé lapplication, disons, samedi.

Les développeurs pourront fournir des ventilations encore plus détaillées afin que vous puissiez voir comment vous passez du temps dans leurs applications. Google a déclaré quil leur permettait de le faire afin que vous puissiez déterminer si vous rencontrez un "engagement significatif" dans une application donnée. Par exemple, YouTube de Google recevra un «lien profond» afin que vous puissiez voir votre durée totale de visionnage sur mobile et ordinateur.

Grâce au tableau de bord, Android vous permet de définir des limites de temps pour des applications spécifiques. Ainsi, pour Snapchat, par exemple, vous pouvez régler une minuterie sur 15 minutes ou 30 minutes ou 45 minutes. Ensuite, votre appareil vous poussera lorsque vous serez proche de votre limite de temps, vous rappelant doucement quil est temps de faire autre chose. Mieux encore, pour le reste de la journée, licône de cette application sera grisée pour vous rappeler votre objectif.

Le bien-être numérique ne consiste pas seulement à définir des limites de temps pour vos applications, il sagit de faire fonctionner votre téléphone à votre avantage. Lun de ces avantages est de vous aider à vous endormir la nuit. Il est noté depuis des années que la lumière bleue sur les écrans vous permet de rester éveillé plus longtemps, et le mode Heure du coucher est là pour vous aider à poser votre téléphone et à vous assurer quil ne gêne pas votre rythme circadien naturel.

Dans lécran du mode Heure du coucher, vous pouvez activer `` Ne pas déranger pour le mode Heure du coucher qui bloque toutes les notifications à lexception des contacts de contacts importants (au cas où quelquun aurait besoin de vous contacter en cas durgence). Vous pouvez également activer «Niveaux de gris» qui rend laffichage noir et blanc, le rendant plus relaxant et vous rendant moins susceptible de vouloir regarder des vidéos et jouer tard dans la nuit. Il est également utile pour la lecture de livres électroniques.

Une fois que ceux-ci ont été activés, vous passez par un processus de configuration dans lequel vous pouvez définir lheure à laquelle vous souhaitez que le mode Heure du coucher soit actif et quels jours. Ou vous pouvez le configurer pour quil se déclenche automatiquement lorsque vous mettez votre téléphone en charge après 21 heures.

Lorsque tout est actif, vous pouvez le personnaliser davantage en désactivant la fonction Always On Display lorsquil est en mode heure du coucher, de sorte que votre écran devienne complètement sombre.

Les applications peuvent être distrayantes et encourager la procrastination lorsque vous préférez vraiment être productif. Surtout à une époque où tant de personnes travaillent à domicile. Le mode de mise au point vous aide, en ce sens quil désactive des applications particulières pendant ces périodes.

Appuyez sur «Mode de mise au point» et vous verrez une liste dapplications avec des cases à cocher à côté de leurs noms. Sélectionnez simplement les applications que vous trouvez les plus distrayantes, que ce soit Twitter, un jeu addictif que vous ne pouvez pas arrêter de choisir ou toute autre application.

Une fois que vous avez sélectionné vos applications distrayantes, vous pouvez activer manuellement le mode Focus pour les désactiver, ou définir un calendrier pour quil arrive certains jours à des heures spécifiques. Par exemple, pendant les heures de travail.

Écrit par Maggie Tillman et Cam Bunton.