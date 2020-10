Quest-ce que la puce Soli de Google et comment fonctionne Motion Sense?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé Project Soli en 2015 lors dune session lors de sa conférence I / O Developer Conference. Depuis lors, la division ATAP (Advanced Technology and Projects) de Google développe la technologie, qui peut être utilisée dans les appareils portables, les téléphones, les ordinateurs, les voitures et les appareils IoT.

Cest tout ce que vous devez savoir sur la puce Soli de Google, y compris ce quelle est, comment elle fonctionne et ce quelle fait dans les téléphones Pixel 4 et Pixel 4 XL .

Le Soli de Google est une puce spécialement conçue pour suivre votre mouvement à une échelle microscopique. Il utilise un radar miniature pour le suivi des mouvements en temps réel de la main humaine; il est capable de suivre un mouvement sub-millimétrique à des vitesses élevées avec une grande précision.

La puce Soli ne mesure que 8 mm x 10 mm et intègre le capteur et le réseau dantennes dans un seul appareil, ce qui signifie quelle peut être utilisée même dans les plus petits appareils portables . Il na pas de pièces mobiles, consomme très peu dénergie, nest pas affecté par les conditions de lumière et fonctionne à travers la plupart des matériaux, ce qui en fait une technologie assez intéressante.

En tandem avec la puce, Google ATAP développe un langage pour interagir avec des appareils à laide de gestes. Les appareils équipés de la puce Soli peuvent alors utiliser un ensemble universel de gestes. Google appelle ces gestes doutil virtuel et ils impliquent des choses comme appuyer sur un bouton invisible entre votre pouce et votre index ou tourner une molette en frottant votre pouce et votre index ensemble.

Lidée est que ces gestes semblent physiques et réactifs grâce au retour des doigts qui se touchent, même si le geste lui-même est virtuel.

Prêt pour un peu de science? Esperons-le.

La puce Google Soli utilise un radar, elle fonctionne donc en émettant des ondes électromagnétiques avec des objets dans le faisceau réfléchissant des informations vers lantenne, selon Google ATAP . Les informations recueillies à partir du signal réfléchi - des éléments tels que le retard ou les changements de fréquence - donnent à lappareil des informations sur linteraction.

Soli détecte "des changements subtils dans le signal reçu au fil du temps. En les traitant ... Soli peut distinguer les mouvements complexes des doigts et les formes des mains dans son champ".

Les commandes gestuelles sont reconnues grâce à un certain nombre de façons différentes dinterpréter les informations, y compris les données radar brutes, lapprentissage automatique, les gestes probables et les interactions prédéfinies.

Soli a le potentiel de changer la façon dont nous utilisons tous les appareils - des téléphones aux appareils portables et tout le reste. Les appareils portables sont probablement lendroit le plus évident et le plus naturel pour appliquer la technologie, car ces types dappareils ont généralement des écrans aussi petits (et il y a un besoin évident doptions dentrée plus riches et plus fonctionnelles).

L Apple Watch , par exemple, possède la Digital Crown physique qui offre aux utilisateurs des moyens supplémentaires de naviguer dans l interface WatchOS . Une montre intelligente qui intègre la puce Soli naurait pas besoin dune couronne numérique, car vous seriez capable dagiter vos doigts pour faire avancer les choses, comme par exemple abaisser le volume dun composeur de volume pour diminuer le volume ou imiter lappui sur un bouton pour tourner quelque chose allumé ou éteint.

Cependant, le smartphone Google Pixel 4 a été le premier appareil à intégrer la puce Soli. Il permettait des contrôles gestuels, tels que les utilisateurs agitant simplement leurs mains afin de sauter des chansons, de répéter les alarmes et de couper les appels téléphoniques. On dit que ces capacités se développent au fil du temps, Google affirmant que ce nest que le début de ce quil offrira, bien que Google abandonne apparemment la technologie du Pixel 5 , cela pourrait ne pas être le cas.

Motion Sense est conçu pour vous aider à utiliser votre téléphone sans avoir à le toucher. Alors que Google a depuis un certain nombre dannées Google Assistant offrant une interaction vocale, Motion Sense alimenté par la puce Soli vous offrira une gamme dinteractions que vous pouvez contrôler avec votre main.

Motion Sense vous aide à faire avancer les choses sur votre # pixel4 sans le toucher. Faites glisser votre doigt pour sauter une chanson, mettez un appel en silence dun simple effleurement de la main et déverrouillez votre téléphone très rapidement avec le déverrouillage par reconnaissance faciale. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE - Google (@Google) 15 octobre 2019

Google les classe essentiellement comme présence, portée et gestes. Motion Sense peut détecter lorsque votre main sapproche du téléphone pour le réveiller, par exemple. Ceci est utilisé pour déclencher les capteurs de déverrouillage du visage, ce qui signifie que vous pourrez le déverrouiller plus rapidement que les systèmes qui ont besoin que vous décrochiez le téléphone pour le faire fonctionner, par exemple.

Lexemple donné fait souvent glisser la musique, mais il y a aussi lannulation des minuteries et des alarmes, ou la désactivation de la sonnerie. Ce sont de petites choses pour le moment, mais pourraient être utiles si vous conduisez, par exemple ou lorsque votre téléphone est sur une table de nuit. Encore une fois, il y a plus dans le pipeline pour Soli - mais ce matériel a conduit à un front plus large dans les appareils Pixel. La question est de savoir si la fonctionnalité lemportera sur le désir dune conception dappareil plus raffinée.

La vidéo ci-dessous montre non seulement comment la puce Soli fonctionne lorsquelle est appliquée à une variété dappareils et à différents scénarios, mais elle explique également plus en détail pourquoi Google a développé la technologie pour la première fois.

Google ATAP recherche des développeurs pour faire évoluer, tester et créer des applications Soli. Actuellement, seul le Pixel 4 profite de la puce Soli.

Les développeurs peuvent sinscrire à la liste de diffusion pour les dernières mises à jour concernant la technologie.

Écrit par Britta O'Boyle. Édité par Chris Hall.