Quest-ce quAndroid One, que propose-t-il et quels appareils lexécutent?

(Pocket-lint) - Android peut devenir déroutant. Il y avait là des noms de "friandises" - KitKat, Oreo, Pie, etc. - mais il y avait aussi des numéros de version. La dernière version est l Android 11 qui sera bientôt lancé, Google supprimant les noms des desserts pour clarifier les choses. Alors, quest-ce quAndroid One?

Android One a été conçu à lorigine pour les nouveaux utilisateurs de smartphones sur les marchés émergents. Il a été présenté lors de la conférence des développeurs I / O de Google en 2014.

Les appareils Android One dorigine ont ensuite émergé en Inde, correspondant à cette proposition dentrée de gamme, mais les choses ont évolué, les lancements les plus récents en 2020 portant Android One au niveau moyen et phare, et sortant des «marchés émergents» dorigine. ambition.

Programme de certification Google

Conçu à lorigine pour les appareils dentrée de gamme sur les marchés émergents

Offre une expérience Android standard

Android One est un programme conçu par Google pour les fabricants de matériel qui fabriquent des smartphones. Faire partie dAndroid One - et étiqueté comme tel à larrière du téléphone - apporte la garantie quil sagit dune version solide et stable dAndroid qui nest pas chargée avec dautres applications, services et bloatware.

Il sagit essentiellement dune expérience Android standard.

Android One est livré sans les éléments que les fabricants aiment regrouper - pas de skins, pas dapplications en double, pas de services supplémentaires. Cela signifie pas de préchargement dapplication Microsoft Office ou Facebook, pas dapplications dactualités supplémentaires et pas de changement de clavier.

Lobjectif de Google ici est de faciliter la diffusion dAndroid contrôlé par Google via des produits convaincants. Cest un peu comme lancien programme Nexus, mais plutôt que dêtre des appareils vendus directement par Google, ce sont des appareils Android fabriqués par dautres partenaires matériels.

Le plus grand partisan dAndroid One est Nokia, qui dispose dun portefeuille complet dappareils utilisant le logiciel.

Nokia est le plus grand partenaire

Le HTC U11 Life a été le premier téléphone Android One annoncé en 2017. Depuis lors, Nokia a pris un énorme engagement envers Android One qui a vraiment mis le système sur le radar, avec une gamme complète dappareils allant du Nokia 5.3 au Nokia 9 PureView .

LG a rejoint la liste avec le LG G7 One tandis que le Xiaomi Mi A2 fonctionne également sur Android One au lieu du MIUI normal de lentreprise. Motorola One est un autre exemple, lançant toute une famille de téléphones Android One, comme le Moto One Vision .

Ce que nous aimons dAndroid One, cest quil vous offre une expérience Android pure sans ballonnement - et certains de ces appareils ont donc été très rapides à mettre à jour vers de nouvelles versions dAndroid. Nokia sest fait un nom, étant le plus rapide à mettre à jour son portefeuille, en partie grâce à lutilisation dAndroid One.

Android One est décrit comme "la forme la plus pure dAndroid". Avec lui, vous obtenez "la meilleure version dAndroid, dès la sortie de la boîte", selon Google.

Il sagit dun Android stock chargé de la bonté de Google, offrant toutes les fonctionnalités du système dexploitation de base. Ceci est légèrement différent des téléphones Pixel. Lorsque Google annonce les téléphones Pixel, il inclut souvent quelques fonctionnalités uniques, telles quun appareil photo Pixel ou un lanceur de pixels. Dans certains cas, ceux-ci ne seront pas disponibles pour le reste dAndroid et resteront uniques aux téléphones Pixel.

Vous obtenez des logiciels Google tels que Google Duo, YouTube et Maps - en fait la suite complète de services Google.

Les téléphones Android One sont également livrés avec Google Play Protect intégré, qui permet de garantir que vos applications sont sécurisées et se comportent comme elles le devraient. Ce que vous nobtiendrez pas, cest une version détournée dAndroid chargée de logiciels malveillants.

Les téléphones Android One sont optimisés pour l Assistant Google , vous pouvez donc utiliser laide de Google pour appeler un trajet, envoyer un SMS à un ami et faire tout ce que vous pouvez faire avec lAssistant sur dautres appareils. Cliquez ici pour en savoir plus sur lAssistant Google et son fonctionnement sur les appareils mobiles. Cest un service puissant qui ne cesse de saméliorer.

Avec Android One, votre appareil recevra jusquà deux ans de mises à niveau vers la dernière version dAndroid. Cela signifie que si vous achetez un appareil Android One sur Oreo, vous devriez vous retrouver avec Android 10 . Vous navez donc pas besoin dattendre sans fin que le fabricant de votre appareil déploie les mises à jour, car le fabricant na pas grand-chose à voir avec le logiciel.

Avec un appareil Android One, les fabricants ne modifient pas du tout le logiciel, ce qui permet à Google deffectuer facilement des mises à niveau. En plus de tout cela, vous bénéficiez de 3 ans de mises à jour de sécurité mensuelles Android.

Jusquà présent, les mises à niveau dAndroid One de Nokia ont été très rapides, donc ce côté du plan fonctionne.

Celui-ci peut sembler étrange, mais Android One prend également en charge les éléments matériels de lappareil dun fabricant. Les appareils Android sont si variés dans la forme que le programme Android One permet lajout de certaines fonctionnalités matérielles avec le logiciel pour les contrôler.

Par exemple, le HTC U11 Life a ajouté un cadre compressible, donc il existe un support logiciel pour cela. Vous obtiendrez également des applications de caméra propres aux fabricants - la société qui fabrique le téléphone na pas besoin dutiliser la caméra Android de base, elle peut utiliser la sienne. Cela pourrait sétendre à la prise en charge de Dolby Atmos sur les haut-parleurs, ainsi que sur la caméra - quel que soit le matériel de caméra utilisé par le fabricant, ils peuvent prendre en charge, en utilisant leur propre application.

En tant que tel, sur un téléphone Nokia, vous trouverez un appareil photo Nokia avec des modes Pro et dautres éléments, différents de lappareil photo Android dorigine.

Cest à peu près tout ce que vous devez savoir sur Android One!

Écrit par Maggie Tillman et Chris Hall.