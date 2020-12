Android pour les débutants: trucs et astuces pour votre nouveau smartphone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous tenez votre nouveau smartphone Android brillant et que vous vous demandez comment en tirer le meilleur parti, vous êtes au bon endroit.

Quil sagisse de votre premier smartphone, que vous veniez de sauter dun iPhone ou que vous ayez eu un certain nombre de combinés Android, nous avons rassemblé quelques-uns des meilleurs trucs et astuces Android pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre nouveau téléphone.

Il existe différentes versions du logiciel, il existe de nombreux skins de fabricants différents superposés à ce noyau Android, comme ceux de Samsung ou de LG, et il existe un niveau de personnalisation illimité que vous pouvez appliquer à partir de Google Play ou dautres sources tierces.

Peu dappareils Android se ressemblent, mais tous les appareils Android ont la même base. Alors, en commençant par le début, voici comment maîtriser votre téléphone Android.

Android et Google sont comme des pois dans une cosse. Pour utiliser Android, vous devez utiliser un compte Google. Cela signifie tout ce qui va avec - Gmail, calendriers, contacts, YouTube, Google Maps et plus encore.

Mettre votre compte en ordre est quelque chose que vous pouvez faire à partir de votre PC avant de vous connecter à votre nouvel appareil, ce qui vous permet dutiliser le grand écran et le clavier pour faire les choses au clair.

Google intègre un système de contacts qui se cache dans Gmail sur votre navigateur de bureau. Si vous avez beaucoup de contacts, importez-les dans les contacts Google et gérez-les là-bas. En les gérant sur un ordinateur, il est beaucoup plus rapide de tout corriger avant de commencer.

Si vous avez vos contacts sous une autre forme, il existe des moyens simples de les importer sur Google, ainsi que de rechercher les doublons, etc. Au fur et à mesure que votre vie Android progresse, il vaut la peine de revenir à votre liste de contacts Google principale pour vérifier que tout est toujours bien rangé. Vous pouvez toujours vous rendre sur contacts.google.com pour vous familiariser.

Si vous songez à enregistrer des contacts sur la carte SIM et à les déplacer, cela nen vaut pas la peine: mieux vaut trouver le logiciel pour les importer de votre ancien téléphone vers votre PC, pour ensuite les transmettre à Google. Cela vous facilitera la vie à lavenir.

De nombreux fabricants proposent des outils de transfert pour vous aider à déplacer lancien contenu vers de nouveaux endroits. Pour beaucoup, cest lune des options lorsque vous configurez un appareil pour la première fois. Android a la possibilité de restaurer une sauvegarde précédente ou de configurer un appareil à partir de zéro, ainsi que de vous offrir la possibilité de transférer des données sans fil pour configurer des éléments tels que vos comptes et vos paramètres.

De manière générale, si vous avez déjà utilisé Android, les éléments associés à votre compte seront déplacés sans accroc. Assurez-vous simplement de sauvegarder votre ancien téléphone avant de commencer le processus - il devrait inclure tous vos appels et messages SMS, mais dautres applications de messagerie - comme WhatsApp - devront être configurées séparément, en utilisant leurs propres processus de sauvegarde.

Pour des éléments tels que des photos, vous souhaiterez peut-être les déplacer vers un service cloud si vous souhaitez les conserver. Cela a lavantage supplémentaire dêtre une sauvegarde si vous perdez votre téléphone.

Google Photos est le choix évident pour les utilisateurs dAndroid, car il est associé à votre compte. Il vous suffit dinstaller lapplication et de vous connecter si ce nest pas déjà sur votre appareil. Dirigez-vous vers le menu dans les paramètres> sauvegarde et synchronisation et vous trouverez toutes les options pour sauvegarder les photos. Il est bon que la sauvegarde soit activée en permanence pour que vos photos soient toujours là, même si vous perdez votre téléphone.

Vous pouvez également installer Google Photos sur liPhone , ce qui permet à nouveau de sauvegarder des photos sur votre appareil iOS. Cela sauvegardera immédiatement les photos locales, mais si vous utilisez liPhone depuis un certain temps, vous devrez peut-être télécharger des photos à partir diCloud - pour lequel vous devrez probablement utiliser un PC et un logiciel supplémentaire.

Une autre option pour les photos est OneDrive de Microsoft ou Dropbox, car les deux offrent des options de sauvegarde de photos et sont largement accessibles sur toutes les plates-formes.

Vous pouvez également enregistrer sur une carte microSD et la déplacer, si vous avez le matériel pour la prendre en charge - mais encore une fois, passer au cloud signifie que vous avez une sauvegarde sur votre téléphone et que vous pouvez accéder aux photos via le navigateur de votre PC.

Les nouveaux téléphones aiment bourdonner, cliquer et bip à chaque contact. Pour une raison quelconque, les fabricants pensent que vous voulez constamment savoir que vous lavez touché et que toutes ces choses sont ennuyeuses et peuvent même ralentir le téléphone.

Une fois que vous avez trié certaines des bases, apprivoisez ces notifications et vibrations indésirables. Vous nous remercierez sur le long terme.

Sur un téléphone Android standard (Pixel, Nokia, Moto), accédez aux paramètres> son et vibration> avancé> autres sons et vibrations. Ici, vous pourrez désactiver le verrouillage de lécran, toucher les sons et vibrer au toucher.

Si vous souhaitez modifier les vibrations du clavier, accédez à paramètres> système> langues et saisie> clavier virtuel, puis sélectionnez votre clavier et accédez aux préférences et vous pouvez désactiver des éléments tels que le vibreur lorsque vous appuyez sur une touche.

Malheureusement, les fabricants qui créent leur propre skin déplacent ces éléments et modifient lemplacement de ces paramètres, tout comme différentes versions dAndroid. Mais dirigez-vous vers la section sons et vous verrez un monde doptions.

Si vous possédez un téléphone dun fabricant comme LG, HTC, Samsung, Huawei ou bien dautres, vous constaterez peut-être que vous avez un clavier qui nest pas génial. Sur Android, vous pouvez utiliser le clavier de votre choix et il y a beaucoup de choses sur Google Play .

Si vous recherchez plus de personnalisation, une meilleure correction automatique et des suggestions, le SwiftKey est un excellent clavier qui apprend mieux de vous et offre de nombreux ajustements.

Cependant, si vous voulez juste la vitesse et la simplicité, vous constaterez que Gboard - le clavier Google - est en fait lun des meilleurs du marché. Cest le clavier dorigine pour Android, il est donc déjà disponible sur de nombreux appareils. Si vous ne lavez pas, cest un must.

Changer de clavier est assez simple. Dans la plupart des cas, lorsque vous avez téléchargé un nouveau clavier, cliquez simplement sur "ouvrir" dans Google Play ou appuyez sur la notification et vous vous lancerez dans la configuration.

Certains fabricants incluent des applications sur votre téléphone dont vous navez pas besoin ou dont vous navez pas besoin. Certains seront des jeux préinstallés, des services ou dautres éléments que la société a accepté dinclure avec leurs téléphones, que vous les vouliez ou non - et certains seront là où le fabricant pense que sa version dune application est meilleure quune application Android stock. Dans la plupart des cas, il sagit dun bloatware indésirable.

Vous pourrez souvent supprimer ces applications pendant la mise en place - ou choisir de ne pas les installer. Sinon, vous devrez peut-être les supprimer manuellement, en appuyant longuement sur licône de lapplication dans le tiroir de lapplication et en sélectionnant désinstaller. Certaines ne peuvent pas être désinstallées, auquel cas vous voudrez peut-être créer un dossier pour les applications indésirables et les déplacer toutes là-bas pour ne pas les regarder tout le temps.

Google propose sa propre version de lapplication Téléphone et messages , que vous souhaiterez peut-être installer à la place de celles proposées par le fabricant. Une fois que vous les ouvrez, vous les ouvrez, vous serez invité à les définir par défaut.

Il existe de nombreux navigateurs disponibles pour Android, chacun offrant une gamme doptions différentes. Le navigateur standard est Chrome et cest le meilleur navigateur Android pour de nombreuses personnes, car il se synchronise avec Chrome sur le bureau et donne un accès facile à votre historique Google pour une expérience transparente.

Cependant, lorsque vous regardez un nouvel appareil, vous pouvez constater que vous avez un autre navigateur, probablement celui qui a été bricolé par le fabricant de lappareil. Le plus souvent, vous pouvez lignorer et passer directement à Chrome. Si vous avez plus dun navigateur installé, le téléphone vous demandera lequel ouvrir jusquà ce que vous sélectionniez un navigateur par défaut. Souvent, il vous suffit dappuyer sur le message qui apparaît et vous avez terminé.

En faisant glisser la barre de notifications vers le bas, vous aurez accès à des raccourcis pour divers basculements matériels. Cest ici que vous pouvez désactiver rapidement et facilement des éléments tels que Bluetooth ou Wi-Fi. De nombreux fabricants modifient cette zone, de sorte que les appareils Samsung, LG, HTC et Pixel ont tous un aspect différent, mais ils fonctionnent tous de la même manière.

Glissez vers le bas avec deux doigts et cela vous mènera directement à ces bascules, ou faites glisser deux fois vers le bas pour ouvrir le tout.

Le conseil supérieur ici est dappuyer longuement sur le réglage rapide et vous accéderez au menu complet de cette zone. Par exemple, si le Wi-Fi vous pose des problèmes, appuyez longuement sur licône de réglage rapide et vous passerez au menu Wi-Fi complet.

Si vous souhaitez accéder au menu de configuration complet, appuyez sur le rouage dans la zone de notifications lorsque vous faites glisser vers le bas, plutôt que dessayer de trouver loption dans la barre des applications.

Les smartphones sont des bêtes complexes et parfois les choses cessent de fonctionner. Le bar dit que vous avez une réception complète, mais rien ne bouge, vous ne pouvez pas charger ce site ou envoyer ce tweet.

Essayez de basculer le téléphone en mode Avion / Avion et inversement. Cela coupera votre connexion et la rétablira, et jespère que les choses recommenceront à bouger. Vous pouvez accéder au mode Avion via la grille des paramètres rapides mentionnée ci-dessus.

Tout comme les données cellulaires, le Wi-Fi clignote parfois. Souvent, il suffit douvrir les paramètres rapides et de désactiver le Wi-Fi, puis de le réactiver, pour rétablir la connexion. Certains téléphones ont une option pour passer automatiquement au cellulaire si les performances Wi-Fi sont médiocres et vous recevrez généralement une notification si cela se produit, par exemple lors de la diffusion dun film.

Méfiez-vous des téléphones accrochés à des réseaux Wi-Fi faibles. Parfois, lorsque vous quittez votre domicile, par exemple, vous serez toujours connecté à ce réseau, ce qui expliquera pourquoi les choses peuvent être lentes lorsque vous marchez dans la rue.

La page daccueil est en tête de la file dattente en matière de personnalisation. Votre nouveau téléphone sera probablement livré avec une gamme de raccourcis et de widgets répartis sur plusieurs pages.

Si vous ne les voulez pas, supprimez-les avec un appui long et faites-les glisser vers la poubelle. Vous pouvez également généralement supprimer les pages sur lesquelles ils se trouvent: il nest pas nécessaire davoir sept pages daccueil si elles sont toutes vides.

Différentes versions dAndroid et différents fabricants ont des approches légèrement différentes de la personnalisation de la page daccueil. Normalement, un appui long sur le fond décran ou une pincée sur larrière-plan vous permettra de démarrer, mais cela diffère dun appareil à lautre.

Si vous avez juste du mal à trouver des suggestions de fonds décran, essayez l application Android Wallpapers ou parcourez notre galerie de fonds décran que vous pourriez utiliser.

Si vous êtes nouveau sur Android, le terme lanceur peut prêter à confusion. Le lanceur est essentiellement les pages daccueil et le plateau des applications. Cest la maison de votre téléphone.

Votre appareil sera livré avec un lanceur en place, celui du fabricant. Si vous ne laimez pas et que vous voulez un look différent pour votre téléphone, il est très facile de passer à une alternative et il y a beaucoup de choses dans Google Play.

Lorsque vous installez un nouveau lanceur, loriginal reste sur le téléphone pour ne pas le perdre, vous dites simplement au téléphone dutiliser un lanceur différent à la place, ce qui signifie que vous pouvez échapper à lapparence de Samsung One UI si vous ne le faites pas. Je laime, par exemple, et jai quelque chose dun peu plus unique.

Si vous voulez plus de contrôle et de personnalisation - ainsi que la possibilité démuler certaines des dernières fonctionnalités de certains des meilleurs téléphones Android - alors il existe peu de lanceurs aussi capables que Nova Launcher. Les options sont presque infinies.

Maintenez simplement le mode veille et le volume vers le bas en même temps et vous obtiendrez une capture décran de tout ce que vous regardez. Cependant, tout ne peut pas être capturé. Certains contenus protégés, tels que la lecture de vidéos dans certaines applications, napparaîtront pas dans votre capture décran.

Les captures décran sont stockées dans la galerie dans leur propre dossier, mais si vous souhaitez partager, vous pouvez le faire directement à partir de la barre de notifications une fois quelle a été enregistrée.

Il existe maintenant quelques variantes de cette combinaison de pressions sur les boutons. Samsung utilisait autrefois la réduction du volume et le bouton daccueil, mais il utilise maintenant la même combinaison que tout le monde.

Les dossiers sont un excellent moyen dorganiser vos applications sur votre page daccueil. Pour être plus efficace, vous pouvez également placer des dossiers sur la barre de raccourcis en bas de lécran.

Cela signifie que vous pouvez avoir beaucoup de vos applications principales à portée de main sans quelles nencombrent votre page daccueil, de sorte que le joli fond décran de votre chat reste visible.

Pour créer un dossier, faites simplement glisser un raccourci dapplication sur un autre et un dossier sera automatiquement créé.

Certains appareils vous permettront également de créer des dossiers dans la barre des applications (menu), ce qui est un excellent moyen dorganiser tout ce qui sy trouve et de faciliter la recherche de votre application. Cela dit, si vous avez fait du bon travail avec des dossiers sur votre page daccueil, vous vous retrouverez rarement à utiliser la barre dapplications principale.

Si vous avez la chance davoir un emplacement pour carte microSD sur votre appareil, il y a quelques choses que vous devez savoir à ce sujet.

MicroSD est un endroit idéal pour stocker du contenu supplémentaire pour votre appareil ou pour étendre le stockage dont vous disposez. Si vous avez un appareil qui exécute Android 6 Marshmallow ou une version ultérieure, vous pouvez avoir accès à quelque chose appelé Flex Storage ou Adoptable Storage . Cela vous permet dutiliser la carte microSD comme mémoire interne étendue. La capacité de la carte microSD sera assimilée et utilisée pour tout ce que le téléphone veut.

Flex Storage est une excellente option pour ceux qui ont un périphérique de stockage faible car cela signifie que vous pouvez létendre et accepter plus dapplications. Si vous choisissez de ne pas utiliser Flex Storage, vous ne pouvez pas toujours lutiliser pour installer plus dapplications - il ne sera utilisé que pour stocker des fichiers, comme de la musique ou des photos.

Il est important de noter que si vous optez pour lutilisation de la microSD, vous devez acheter la carte la plus rapide possible pour vous assurer de ne pas ralentir le téléphone lorsquil sagit daccéder aux données que vous avez dessus. Heureusement, la microSD est bon marché et abondante chez des détaillants comme Amazon.

Android est génial en ce sens quil vous offre une grande flexibilité pour transporter et utiliser toutes sortes de fichiers. Il est préférable dadopter le cloud plutôt que dutiliser le fil et vous disposez de nombreuses options pour accéder à ces PDF ou à tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser Google Drive pour déplacer facilement des fichiers et vous pouvez ensuite y accéder via nimporte quel navigateur, ou sur nimporte quel appareil Android, ou avec des applications ailleurs.

Les applications de Google vous permettront de les modifier facilement et il existe des applications gratuites pour des choses comme Docs et Sheets, idéales pour travailler sur vos documents en déplacement. Alternativement, Microsoft propose des applications Office gratuites pour Android, bien que certaines fonctionnalités ne soient disponibles que pour les abonnés Office 365. Cela fonctionne de concert avec OneDrive, encore une fois, afin que vous puissiez avoir un accès transparent à vos fichiers importants sur tous les appareils.

Sinon, Dropbox fera à peu près la même chose. Installez lapplication et vous pourrez déplacer des fichiers via le cloud vers votre appareil, bien que cela coûte plus cher si vous devez augmenter le stockage.

Écrit par Chris Hall.