Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE a annoncé une série doffres de Noël anticipées sur ses forfaits mensuels payants, SIM uniquement, haut débit domestique et même PAYG.

Lun des points forts est que vous pouvez vous procurer une console Xbox Series S gratuite, ainsi quun abonnement de trois mois à Xbox Game Pass Ultimate, lorsque vous souscrivez un forfait mensuel payant avec un combiné sélectionné dOppo, Samsung ou Google.

Par exemple, il est inclus avec un Oppo A54 à 29 £ par mois sur un forfait intelligent de 10 Go. Le combiné coûtera également 30 £ davance.

Alternativement, vous pouvez opter pour un Pixel 6 de 128 Go à 45 £ par mois, ou un Samsung A52s 5G pour 35 £ par mois.

Dautres offres incluent de grosses économies sur liPhone 12 Pro et Pro Max. Un forfait intelligent de 50 Go plus un iPhone 12 Pro coûte 57 £ par mois (avec un coût initial de 50 £). Cela représente une économie de 260 £ sur la durée de vie du contrat.

Les offres SIM uniquement commencent à 20 £ par mois pour 150 Go de données, tandis quun certain nombre de téléphones PAYG offrent des remises décentes, comme un Nokia 1.4 à 69,99 £ avec 15 £ de recharge incluse.

Il existe également une remise de 10 pour cent sur le très haut débit dEE. Full Fiber Max 900, par exemple, ne coûte que 49 £ par mois pendant 24 mois et aucune configuration gratuite.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Vous pouvez trouver toutes ces offres de Noël EE et plus encore ici .