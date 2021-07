EE dit quil offrira la 5G à travers le Royaume-Uni dici 2028 - mais cest au revoir à la 3G en 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE a clarifié ses plans futurs pour le déploiement de la 5G à travers le Royaume-Uni avec lobjectif principal damener la couverture 5G à 90 % de la masse continentale du Royaume-Uni dici 2028. Le plan énonce également lobjectif dune couverture de 50 % de la population cinq ans auparavant, en 2023.

Le plan inclut également une date pour le retrait tant attendu de la 3G dici 2023 afin de renforcer la capacité de la 5G. Lécart de couverture sera comblé par la volonté actuelle daméliorer la portée de la 4G. Fait intéressant, EE affirme que la 3G gère désormais moins de 2 % du trafic de données.

EE dit quil étendra la 4G de 4 500 milles carrés supplémentaires dici 2025, comblant davantage de zones mortes dans le cadre du programme de réseau rural partagé (SRN) aux côtés de Vodafone, Three et O2 pour étendre les réseaux dans des zones auparavant non viables en partageant linfrastructure. Le programme signifie également plus de choix dans les domaines où, par exemple, il ny a actuellement quun seul choix dopérateur.

Le réseau devrait lancer son nouveau réseau central 5G en 2023. Pour atteindre ses objectifs de couverture de la population, les réseaux britanniques feront ce que nous avons vu aux États-Unis et ajouteront le spectre 5G à bande basse ( gagné lors de la récente vente aux enchères ) au mélanger pour augmenter la couverture.

EE affirme que Redditch, Morecambe et Cramlington sont les premières villes britanniques à bénéficier de cette nouvelle couverture du spectre.

EE/BT déclare en outre quil prévoit dintégrer pleinement les réseaux fibre, Wi-Fi et mobiles dici le milieu de cette décennie, ce qui signifie que les technologies fonctionneront mieux ensemble pour fournir une connectivité transparente et offrir aux clients des forfaits entièrement intégrés.

De plus, le réseau indique quil offrira davantage de solutions de couverture 5G «à la demande» pour les grands événements, comme nous lavons vu lors dévénements comme Glastonbury par le passé. Il expérimentera également les solutions satellitaires de OneWeb .

