La nouvelle promesse Stay Connected dEE accorde des données hors contrat pour laisser les messages sinfiltrer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE a annoncé les données Stay Connected, qui permettront aux clients payants mensuels de conserver la messagerie même lorsquils sont à court de données.

Lobjectif est de sassurer quil existe toujours une connexion pour les appareils une fois que cette limite de données est atteinte : plutôt que de fermer la porte en claquant, EE va permettre à certaines données de sécouler - et nous voulons dire ruissellement.

Le débit de données cité par EE est de 0,5 Mbps en téléchargement. Cela va permettre la livraison de messages qui utilisent des services de données, comme Apple iMessage, les messages de chat de Google qui utilisent RCS ou WhatsApp.

Sur ces services, si vous navez pas de connexion de données, les messages cesseront dêtre envoyés et reçus jusquà ce que vous trouviez un réseau Wi-Fi convivial ou que votre allocation mensuelle de données recommence - et cela peut laisser certaines personnes déconnectées pendant un certain temps.

Sous Rester connecté, cela ne devrait jamais arriver car il y aura ce filet permettant à ces petits paquets de données de passer et de sassurer que les messages peuvent toujours être envoyés et reçus, mais vous ne pourrez pas, par exemple, déclencher un FaceTime pour un chat vidéo.

EE dit que loffre est disponible pour les nouveaux clients ou pour les clients payants de mise à niveau et quelle apportera la tranquillité desprit aux parents qui essaient de garder une trace des enfants, des amis qui écrasent toujours leurs données et bien plus encore.

Ailleurs, EE active également les appels Wi-Fi pour les clients payants, ce qui signifie quils peuvent passer ces appels importants à partir demplacements sans connexion réseau, tandis que les appels 4G (également connus sous le nom de VoLTE) sont déployés pour ceux qui ont des combinés PAYG compatibles, donnant à nouveau de plus grandes options de connectivité.

Les meilleures offres SIM uniquement: données 5G illimitées pour 16 £ / m sur trois Par Rob Kerr · 6 Juillet 2021

Tout cela devrait signifier que plus de personnes sont connectées plus souvent - et la vieille excuse de "Je nai plus de données" ou "Je nai eu aucune réception" pourrait devenir moins courante.