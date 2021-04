Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les clients EE existants et nouveaux sur Android peuvent désormais obtenir un module complémentaire qui combine l abonnement Xbox Game Pass Ultimate avec des données illimitées pour seulement 10 £ de plus par mois.

Non seulement cela vous fournira tous les avantages de Game Pass Ultimate, y compris plus de 300 jeux à jouer sur les consoles Xbox et PC, mais vous bénéficierez également du service de jeu en nuage Xbox , avec plus de 100 jeux à jouer sur votre téléphone. De plus, les données illimitées pour permettre de diffuser le jeu même lorsquil nest pas connecté au Wi-Fi.

Certains jeux comportent des commandes tactiles (environ 50 dentre eux), mais vous aurez besoin dun contrôleur pour le reste. Un contrôleur sans fil Xbox officiel fonctionnera - lorsquil est lié via Bluetooth - mais vous pouvez également utiliser un contrôleur mobile dédié, tel que le Razer Kishi. En effet, EE propose également le Kishi dans le cadre de son programme «Add To Plan». Vous répartissez les paiements mensuellement de cette façon.

Le module complémentaire Xbox Game Pass Ultimate est disponible pour les clients de smartphone Android EE Pay Monthly avec un forfait Smart ou Essential.

AirTag, tablettes Amazon Fire et entretien Nvidia - Podcast Pocket-lint 101 Par Rik Henderson · 30 Avril 2021

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ee.co.uk/gaming.

BT a également annoncé récemment un accord Xbox Game Pass, les clients haut débit de BT pouvant également économiser de largent sur un abonnement au service .

Écrit par Rik Henderson.