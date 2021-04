EE active la 5G dans 35 nouvelles villes du Royaume-Uni et compte désormais 160 sites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE a déployé la 5G dans 35 autres villes, ce qui signifie que le deuxième plus grand réseau du Royaume-Uni compte désormais 160 sites 5G au Royaume-Uni.

Nous sommes maintenant près de deux ans après le lancement de la 5G dEE et, bien que le réseau nait pas autant demplacements que Three (193), il maintient que sa couverture est plus complète dans chaque emplacement. Tous les réseaux mobiles britanniques ont récemment ajouté à leurs allocations de spectre dans le cadre de la dernière vente aux enchères de lOfcom, alors attendez-vous à ce que le déploiement se poursuive à un rythme soutenu en 2021.

EE affirme quelle est sur le point datteindre le cap du million de clients 5G actifs ce mois-ci. Le décompte comprend les clients disposant dun forfait 5G et dun appareil compatible 5G.

Les 35 derniers emplacements sont:

Aldridge

Alexandrie

Aylesbury

Ayr

Barnsley

Biggleswade

Blackburn

Boulonner

Brighton

Chester

Colchester

Dundee

Exeter

Grantham

Gravesend

Harrogate

Lincoln

Milton Keynes

Norwich

Paignton

Poole

Portsmouth

Rickmansworth

Runcorn

Southport

Stockton-on-Tees

Stoke-on-Trent

Stratford-upon-Avon

Sunbury-on-Thames

Swansea

Swindon

Widnes

Wigan

Worcester

York

Dans un article publié dans la salle de rédaction de la société en janvier, Marc Allera, chef de la consommation de BT / EE, a réfléchi aux affirmations dautres réseaux: «On me demande souvent pourquoi sembêter avec des critères, pourquoi ne pas simplement annoncer quand même un site est en ligne quelque part «Eh bien, nous pensons que les clients doivent faire confiance à notre réseau, afin que leur expérience corresponde à leurs attentes.

«Nous pourrions assouplir nos critères comme certains concurrents; pour être honnête, cest tentant, ce faisant, nous révélerions que la 5G se trouve en fait dans environ 200 endroits uniques à travers le Royaume-Uni. Cependant, nous pensons que nos revendications devraient être aussi crédibles que notre 5G est utilisable. . "

«Il ne sagit pas seulement du nombre de villes - bien que notre réseau en expansion signifie que nos clients ont toujours accès à la couverture 5G la plus étendue du Royaume-Uni - cest la qualité et la disponibilité de votre connexion 5G qui comptent.

Écrit par Dan Grabham.