(Pocket-lint) - Lenchère du spectre britannique retardée a maintenant été résolue et cest une excellente nouvelle pour le déploiement de la 5G dans le pays.

LOfcom a fourni les résultats à Pocket-lint et chacun des quatre principaux réseaux du Royaume-Uni a remporté des bandes de fréquences considérables. Cela garantira que leurs services 5G pourront être étendus à plus dendroits et offrir des signaux plus robustes.

Un nombre important de fréquences moyennes et basses étaient à lappel doffres, la bande basse se révélant la plus séduisante (et la plus chère).

En effet, alors que le spectre à moyenne bande est idéal pour les signaux longue distance, la bande basse facilite la couverture intérieure et rurale.

EE, Hutchinson ( trois ) et Telefonica (O2) ont réussi à gagner 2x10 MHz de spectre de fréquences apparié dans la bande 700 MHz chacun.

EE a également obtenu 20 MHz de spectre de liaison descendante supplémentaire dans la bande 700 MHz.

EE, O2 et Vodafone ont chacun remporté 40 Hz dans la bande 3,6 - 3,8 GHz. Trois ont déjà une tenue significative dans les fréquences moyennes.

Lenchère globale du spectre a permis de lever plus de 1,3 milliard de livres sterling pour le gouvernement britannique.

"Gagner le spectre 700 MHz prisé était particulièrement important pour EE et Three. Les deux étaient à la traîne dans les fréquences à bande basse, qui sont les mieux adaptées pour atteindre une couverture étendue, rurale et dans les bâtiments", nous a-t-on dit le directeur des consommateurs et connectivité au cabinet d’analystes CCS Insight, Kester Mann.

"La conclusion rapide de lenchère et les dépenses globales relativement modestes sont une bonne nouvelle pour la 5G au Royaume-Uni."

Lenchère entre maintenant dans une phase dattribution où les fournisseurs peuvent soumissionner puis négocier des positions de fréquence spécifiques. Une fois terminé, ils peuvent alors commencer à les utiliser dans leurs réseaux à travers le Royaume-Uni.

