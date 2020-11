Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Prendre un nouveau smartphone autour du Black Friday garantit toujours beaucoup dargent, et les dernières offres dEE facilitent encore plus les économies cette fois-ci.

Ceux qui recherchent un iPhone 11, un Samsung Galaxy S20 5G ou un solide contrat SIM uniquement ont de la chance, avec une gamme doffres savoureuses vous permettant de trouver la meilleure offre avant son expiration le 1er décembre.

LiPhone 11, par exemple, est disponible pour 29 £ par mois (et 99 £ à lavance) sur le plan Essentiel, ce qui vous offre 1 Go de données, des SMS / minutes illimités et une économie gigantesque de 241 £ . Cependant, si vous avez besoin de plus de données, vous pouvez opter pour le contrat qui vous permet de payer 39 £ par mois (et 50 £ davance), en recevant 10 Go de données et des SMS / minutes illimités. Au total, cela vous permet déconomiser 240 £ .

Si vous faites partie de léquipe Android, le dernier produit phare de Samsung peut être plus à votre goût, et le Galaxy S20 5G est disponible avec une remise supérieure - pour 37 £ par mois (et 70 £ davance), vous récupérerez 10 Go de données , SMS / minutes illimités et une économie énorme de 462 £ .

Le propre appareil de Google, le Google Pixel 4a, est disponible à un prix réduit avec un bonus supplémentaire ajouté. Si vous choisissez de payer 31 £ par mois (et 30 £ à lavance), vous obtiendrez 10 Go de données, des SMS / minutes illimités et un téléviseur LG 4K UHD de 43 pouces. Laccord lui-même vous permet déconomiser 192 £ , de toute façon, donc le cadeau gratuit en fait une évidence pour ceux qui ont également besoin de prendre un téléviseur ce vendredi noir.

Un type de gâterie similaire est offert si vous avez envie de vous convertir à lOppo A72. Pour 29 £ par mois (et 30 £ davance), il y a 10 Go, des SMS / minutes illimités et une économie de 144 £ à réaliser, ainsi quun Nintendo Switch gratuit.

Enfin, pour ceux qui nont pas encore envie de changer de téléphone, la meilleure offre SIM uniquement vous permet de recevoir 160 Go et des SMS / minutes illimités - le tout pour seulement 20 £ par mois. Cest le plus grand nombre de données jamais distribuées par EE dans le cadre dun accord SIM uniquement, et même sil faut être un grand utilisateur puissant pour en tirer le meilleur parti, son rapport qualité-prix est incroyable.

Comme toujours, assurez-vous de parcourir tous les réseaux ce Black Friday pour vous assurer dobtenir la meilleure offre. Ce sont quelques-unes des économies les plus importantes dont il faut profiter avant la date limite du 1er décembre dEE, mais elles pourraient toutes savérer extrêmement populaires - en particulier celles avec des cadeaux gratuits.

Écrit par Conor Allison.