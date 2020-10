EE Match Day Experience apporte une visualisation à 360 degrés, des graphiques AR et Dolby Atmos à BT Sport sur iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La nouvelle technologie de lapplication BT Sport apportera de nouvelles fonctionnalités aux fans de football, notamment une visualisation à 360 ° sur le côté du terrain et Watch Together. De nombreuses fonctionnalités utilisent les capacités de réalité augmentée (RA) de liPhone à laide du kit AR dApple.

Pour commencer, la technologie sera disponible pour les clients dEE avec le plan EE Full Works pour iPhone. Alors que BT dit que le plan est `` optimisé pour liPhone 12 , la plupart des fonctionnalités viendront sur tous les iPhones actuels disponibles sur le plan et seront également destinées aux utilisateurs diPhone sur dautres réseaux en temps voulu, ainsi quaux clients dEE non connectés. le plan des travaux complets (vraisemblablement moyennant des frais supplémentaires).

Les fonctionnalités de lapplication BT Sport iOS incluent:

Visualisation à 360 degrés du côté du terrain pour que vous vous sentiez comme dans le sol. Vous pouvez même maintenant "pincer pour zoomer" pour vous concentrer sur les zones dintérêt souhaitées

«Watch Together» permet aux fans de discuter en vidéo avec des amis dans un écran partagé unique - EE dit que cest actuellement pour les propriétaires d iPhone 12 : «Les clients EE 5G iPhone 12 avec le plan Full Works peuvent créer leurs propres salles Watch Together et inviter tout autre client de BT Sport pour les rejoindre ». Cette fonctionnalité est similaire à la fonctionnalité Fanzone récemment introduite par Sky .

Match Day Live vous permet daccéder à la composition des équipes et aux statistiques en RA

Expérience de stade pour laccès aux coulisses avec AR - en fonction du club, vous pouvez voir des zones telles que les vestiaires, les abris, les salles des trophées et le tunnel. Cela utilise également la capacité LiDAR de l iPhone 12 Pro si disponible

Dolby Atmos pour laudio multidimensionnel, à venir plus tard dans la saison

Mode Manager pour ajouter des graphiques en temps réel pour correspondre à la couverture augmentée sur le terrain

Les fonctionnalités Match Day Experience seront dabord disponibles pour le match de Premier League de BT Sport le samedi midi en direct, puis certaines fonctionnalités viendront à lavenir sur dautres couvertures de BT Sport, notamment lUEFA Champions League, lUEFA Europa League, lEmirates FA Cup et Gallagher Premiership Rugby.

Les clients souscrivant au programme EE Full Works pour iPhone avant le 15 janvier 2021 bénéficieront de 24 mois de lapplication BT Sport avec Match Day Experience inclus dans leur plan. Les clients dEE Full Works ont également accès à Apple Music, Apple TV + et Apple Arcade, ainsi quà des données mobiles illimitées et illimitées.

Lors du lancement en ligne du nouveau service ce matin, le chef de la consommation BT / EE, Marc Allera, a déclaré que les nouvelles fonctionnalités pourraient remplacer lexpérience sportive en direct à lheure actuelle: «Le sport pour beaucoup dentre nous, cela nous divertit, Cela nous relie socialement, et cela peut aussi nous unir.Je pense que pouvoir regarder le sport ensemble est probablement lune des choses qui me manque le plus, tant de nos téléspectateurs manqueront le plus aussi.

«Nous avons toujours cherché avec BT Sport à repousser les limites de notre technologie. En 2018, les équipes de BT Sport se sont réunies pour faire de la Wembley Cup le premier événement sportif diffusé en direct sur 5G à laide de la production à distance.

«Et au cours des dernières années, BT Sport et EE ont utilisé un mélange de technologies pour déployer la production à distance la plus avancée de tous les diffuseurs, ce qui signifie que moins de personnes doivent être sur place ici, dans le studio, dans les stades et toutes sortes de Nous avons donc pu garder nos gens en sécurité et à distance socialement. Et pas seulement cela, mais cela sappuie également sur nos ambitions en matière de développement durable, car moins de gens ont besoin de voyager et cela crée tellement plus dopportunités pour nous. "

Écrit par Dan Grabham.