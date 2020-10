EE déploie la 5G dans 12 autres villes - 112 sites désormais couverts

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE a déployé la 5G dans 12 autres villes, ce qui signifie que 112 sites britanniques sont désormais couverts par son réseau 5G. Cest un moment intéressant, étant donné que nous sommes sur le point de voir le lancement de l iPhone 12 compatible 5G .

Les nouveaux emplacements sont: Aberdeen, Aldershot, Barrhead, Blackpool, Castleford, Crawley, Mirfield, Oxford, Porthcawl, Shipley, Stafford et Warwick.

Nous sommes maintenant près de 18 mois après le lancement de la 5G dEE et le réseau dit quil a non seulement plus demplacements que quiconque, mais quil a également élargi la couverture dans des villes clés comme Belfast, Birmingham, Cardiff et Édimbourg.

Trois est le réseau le plus proche en termes de nombre demplacements activés, bien que sa couverture dans chaque emplacement soit encore assez limitée .

Les forfaits mensuels pour smartphone dEE ont tous un accès 5G en standard.

Marc Allera, PDG des consommateurs de BT, a déclaré: «Notre déploiement de la 5G se poursuit à un rythme soutenu, nos ingénieurs construisant et améliorant chaque jour de nouveaux sites pour apporter les dernières technologies mobiles à encore plus de personnes là où elles en ont besoin.

"Nous avons une couverture 5G dans plus dendroits que quiconque au Royaume-Uni, et nous restons concentrés sur la connexion de beaucoup plus de zones cette année et au-delà."

Aberdeen

Birmingham

Belfast

Une baignoire

Bristol

Cardiff

Chelmsford

Coventry

Edinbourg

Glasgow

coque

Leicester

Liverpool

Londres

Leeds

Lichfield

Lisburn

Manchester

Newcastle

Nottingham

Oxford

Plymouth

Salford

Sheffield

Stirling

Sunderland

Wakefield

Wolverhampton

Les villes

Aldershot

Altrincham

Ashford

Ashton-sous-Lyne

Barrhead

Belshill

Birkenhead

Blackpool

Borehamwood

Bransholme

Brentwood

Enterrer

Castleford

Castlereagh

Chatham

Cheshunt

Chesterfield

Chester-le-Rue

Chorley

Clevedon

Clifton (Notts)

Clydebank

Crawley

Cumbernauld

Dartford

Dinnington

Doncaster

Dudley

Epsom

Gris

Gillingham

Guildford

Ilkeston

Hamilton

Hoddesdon

Harlow

Huddersfield

Inchinnan

Jarrow

Kimberley

Kingston-upon-Thames

Loughborough

Loughton

Maidstone

Milnrow

Cathédrale

Mirfield

Motherwell

Newton-le-Willows

Northampton

Boucliers du Nord

Nuneaton

Oldham

Paisley

Pontefract

Porthcawl

Bar des potiers

Rochdale

Rochester

Romford

Rotherham

Rugeley (Midlands de lOuest)

Shipley

Solihull

Southend-on-Sea

Boucliers sud

Staines-upon-Thames

Stafford

Stevenage

Sutton Coldfield

Swadlincote

Sydenham

Walsall

Abbaye de Waltham

Waltham Cross

Walton-on-Thames

Warwick

Washington

Watford

West Bromwich

Westhoughton

Weston-Super-Mare

Weybridge

Wickford

