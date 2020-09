Une vidéo interne de BT et dEE indique que liPhone 5G dApple est "à quelques jours"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelquun a laissé le chat sortir du sac - une vidéo interne divulguée du réseau mobile britannique EE suggère que l iPhone 5G nest quà quelques jours. LiPhone 12 - comme nous nous attendons à ce quil soit appelé - sera en fait quatre combinés, deux Pro (6,1 et 6,7 pouces) et deux non (5,4 et 6,1 pouces).

Nous nous attendons à ce que les quatre nouveaux iPhones soient compatibles avec la 5G et il est clair que EE sattend à ce que cette période soit le déclencheur de la 5G. Nous savons depuis un certain temps que liPhone 12 serait un lancement en octobre plutôt quen septembre, mais il est bon den avoir une confirmation supplémentaire - si vous nous demandez de le prédire, nous attendons une annonce dans deux semaines, peut-être le 6 octobre.

Dans la vidéo marketing interne divulguée, Marc Allera, chef des consommateurs de BT et dEE, déclare: «Nous sommes à quelques jours du prochain lancement majeur dApple, un iPhone 5G, qui sera un énorme coup de pouce pour la 5G.

"Des équipes de tous les secteurs de Consumer [en référence à la division BT et EE] se sont préparées toute lannée pour remporter ce lancement et devenir le premier partenaire européen dApple."

Le chef des services dApple, Eddy Cue, apparaît également dans la vidéo avec un bref tour félicitant EE pour avoir offert des services Apple groupés, en particulier le récent plan `` Full Works - un tarif compatible iPhone 12 5G comprenant Apple Music, TV + et Apple Arcade - vous obtenez un abonnement pour toute la durée du tarif ainsi que des données illimitées.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Rik Henderson.