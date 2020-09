Le plan `` Full Works dEE est un tarif compatible iPhone 12 5G comprenant Apple Music, TV + et Arcade

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EE sest associé à Apple pour lancer un nouveau plan avant le lancement de liPhone 12 - appelé le plan Full Works pour iPhone.

Et, oui, il sera disponible avec les anciens iPhones ainsi que la nouvelle génération.

Il sera disponible à partir de la fin du mois de septembre, date à laquelle nous prévoyons maintenant que liPhone 12 sera annoncé.

Il sagit dun forfait de premier plan.Ainsi, en plus des données mobiles non plafonnées et illimitées, vous bénéficiez également dune mise à niveau à tout moment lorsquun nouvel iPhone sort chaque année, ainsi que dun accès aux services dabonnement Apple Apple Music, Apple TV + et Apple Arcade pour la durée de votre plan.

Bien que le plan fonctionne avec la 4G, il est compatible avec la 5G. Nous nous attendons à ce que les quatre nouveaux iPhone 12 et 12 Pro soient compatibles 5G et cest une preuve supplémentaire quau moins certains des nouveaux téléphones seront compatibles 5G.

Le plan Full Works pour les clients iPhone propose également trois avantages Smart inclus, il est donc possible de choisir laccès à lapplication BT Sport Ultimate ou le Roam Further Pass.

Il existe également un nouveau plan Smart iPhone en guise de retrait des Full Works. Cela inclut un avantage intelligent Apple, vous pouvez donc choisir entre laccès à Apple Music, Apple TV + et Apple Arcade.

Vodafone a également récemment annoncé que sa promesse de mise à niveau annuelle sappliquerait à la série iPhone 11 et, vraisemblablement, au nouvel iPhone 12 également. Loffre la moins chère vous donne liPhone SE avec 48 Go de données) pour 39 £ par mois (coût initial de 19 £).

Écrit par Dan Grabham.