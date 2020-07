BT / EE dit que la date de suppression de Huawei 5G en 2027 signifie que le coût ne dépassera pas 500 millions de livres sterling

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

BT a déclaré que la date de 2027 indiquée dans la décision dhier du gouvernement britannique sur Huawei signifie "une activité supplémentaire" pour remplacer léquipement 5G, mais quelle ne coûtera pas plus que lestimation de 500 millions de livres sterling quelle a rendue en janvier.

Cette estimation a été faite lors de la précédente décision du gouvernement, qui permettait toujours aux réseaux dutiliser jusquà 35% des équipements Huawei dans leurs réseaux non centraux. Cependant, les objectifs ont maintenant changé grâce au National Cyber Security Center révisant ses directives à la lumière de linterdiction de Huawei dutiliser la technologie américaine.

Il existe un léger point dinterrogation sur les réseaux pleine fibre - y compris ceux gérés par BT Openreach. Hier, le gouvernement a laissé entendre que les implications pour celles-ci devaient encore être étudiées. BT a déclaré: "Nous continuerons de travailler avec les autorités compétentes lors de leurs consultations sur la future stratégie dapprovisionnement pour les réseaux fixes." Comme vous pouvez vous y attendre, il y a beaucoup déquipements Huawei en action.

Dautres réseaux ont été moins ouverts. Vodafone a déclaré quil "étudie [lannonce]".

«De toute évidence, nous sommes déçus car cette décision - comme le gouvernement la souligné aujourdhui - va retarder le déploiement de la 5G au Royaume-Uni et entraînera des coûts supplémentaires pour lindustrie.

"Nous travaillerons avec le gouvernement pour examiner les implications de cette décision, y compris le coût et la nécessité daugmenter la diversité des fournisseurs."

O2 est naturellement moins préoccupé par lannonce car il utilise très peu déquipement Huawei dans son réseau 5G. Les «principaux partenaires» dO2 pour le déploiement de la 5G sont Nokia et Ericsson. "Nous navons pas de kit Huawei dans notre réseau principal", a déclaré un porte-parole. "Dans la couche daccès radio (RAN) que nous gérons, seulement 0,3% de nos sites réseau utilisent Huawei (ce sont des sites dessai qui sont en train dêtre remplacés)."

Three UK na pas encore répondu à une demande de commentaire. Trois nutilise aucun équipement Huawei dans son noyau 5G - à la place, la technologie Nokia est utilisée. Cependant, comme dautres réseaux, il y a du matériel Huawei ailleurs.

Lambassadeur chinois au Royaume-Uni, Liu Xiaoming, a déclaré à propos de la décision : "Décision décevante et erronée du Royaume-Uni sur Huawei. Il est devenu douteux que le Royaume-Uni puisse fournir un environnement commercial ouvert, équitable et non discriminatoire aux entreprises dautres pays. "