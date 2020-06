EE possède désormais la 5G dans 80 emplacements, un an après son lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

EE a annoncé avoir déployé des services 5G dans 9 autres emplacements au Royaume-Uni, ce qui porte le total à 80. Le réseau 5G dEE est maintenant en service depuis une année entière.

Le nombre demplacements activés est en augmentation de neuf en mars, lorsquil a annoncé quil avait activé 71 emplacements. Les nouveaux emplacements couverts sont les villes de Borehamwood, Weybridge, Newton-le-Willows, Paisley, Chesterfield, Southend-on-Sea, Inchinnan, Stirling et Westhoughton.

Trois est le réseau le plus proche en termes de nombre demplacements activés, bien que la couverture dans chaque emplacement soit limitée.

On pouvait sy attendre, YouTube est lapplication la plus populaire sur EE 5G tandis que Netflix est passée de la quatrième application la plus populaire sur le réseau 4G dEE à la deuxième place sur 5G.

EE et le propriétaire BT ont récemment annoncé un retard de deux ans dans le retrait de léquipement Huawei de son réseau principal, jusquà la fin de 2022 ou le début de 2023 - la date limite fixée par le gouvernement britannique pour retirer léquipement des "fournisseurs à haut risque". Selon les nouvelles directives actuelles, EE peut utiliser 35% des équipements Huawei dans des équipements non essentiels, mais le gouvernement britannique est sur le point de réexaminer cette situation.

EE a été lancé en mai dernier avec une couverture 5G à Londres, Édimbourg, Belfast, Cardiff, Birmingham et Manchester et a régulièrement étendu son réseau 5G.

EE a également annoncé la semaine dernière de nouveaux forfaits mensuels intelligents et essentiels, tous compatibles avec la 5G.