EE a un tas de nouveaux plans mensuels de paie avec 5G et données de réserve

EEs a annoncé une multitude de nouveaux plans mensuels de rémunération sous ses noms Smart, Essential et Smart SIM . Les allocations de données vont de 4 Go à un nombre illimité et tous les plans sont désormais prêts pour la 5G, ce qui signifie quils peuvent

Les nouveaux plans incluent Reserve Data, ce qui signifie que vous pouvez rester connecté à une vitesse inférieure. Vous seriez en mesure daccéder à des applications à bande passante relativement faible comme Google Maps et WhatsApp, mais cela ne serait pas suffisant pour diffuser de la vidéo.

Cela continuerait jusquà ce que la mise à jour des données de votre mois prochain entre en jeu, mais vous pouvez opter pour un ajout de données si vous souhaitez plutôt des données à pleine vitesse. Les clients bénéficiant dun forfait mensuel EE peuvent également transférer les données inutilisées vers dautres membres de leur famille sils sont sur le même compte.

Comme toujours, les plans intelligents sont également livrés avec un avantage échangeable qui inclut désormais BritBox en plus de BT Sport, Prime Video ou un pass de données vidéo. Les plans essentiels ont jusquà six mois daccès à BT Sport, Apple Music, Apple News +, MTV Play et BritBox.

EE a également récemment annoncé une augmentation de 45% de lutilisation des données pour les services de communication, notamment WhatsApp, Houseparty, Skype et Teams. Les appels vidéo ont également gagné en popularité, le nombre dappels sur cinq minutes ayant doublé. Les statistiques couvrent la période de février à mai.