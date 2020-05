EE offre à tous ses clients six mois dApple News + gratuits

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

EE offre à tous ses clients payants un accès gratuit à Apple News + pour les six prochains mois.

Dune valeur de 9,99 £ par mois (59,94 £ au cours des six prochains mois), tous les clients de liPhone EE Pay Monthly peuvent accéder gratuitement à Apple News + à partir daujourdhui.

Apple News + vous donne accès à plus de 150 abonnements à des magazines et à des journaux via votre iPhone ou iPad, notamment Grazia, Empire, Esquire, National Geographic, Mens Health et Hello côté magazine, ainsi quaux journaux The Times, LA Times et The Wall Street Journal.

Le service est assez avantageux si vous avez réellement le temps de lire le contenu, surtout si vous êtes déjà abonné à lun des titres proposés. Par exemple, labonnement Times Digital coûte 15 £ par mois.

Le service fait maintenant partie de loffre de divertissement dEE sur EE, ce qui signifie que vous pouvez également accéder pendant six mois à Apple Music, BritBox, BT Sport et MTV Play. Les clients EE qui souscrivent un Smart Plan peuvent également choisir lavantage Amazon Prime Video Swappable si vous navez pas déjà Prime dAmazon.

Alors que le marché mobile devient de plus en plus compétitif, les réseaux cherchent constamment à améliorer les services supplémentaires quils peuvent regrouper avec leurs offres.

Apple News + a été lancé au début de lannée dernière et a été déployé au Royaume-Uni fin septembre. CNBC a rapporté en novembre quApple avait du mal à inscrire des personnes au service contrairement à son succès avec la signature dabonnés à Apple Music.