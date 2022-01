Le téléphone 5G BlackBerry arrive toujours : "Nous ne sommes pas morts"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Étant donné que nous n'avons pas vu de nouveau téléphone BlackBerry depuis plus de trois ans et que BlackBerry a définitivement désactivé ses services cette semaine, il serait facile de supposer que BlackBerry - en tant que marque de téléphone - est mort.

Ce n'est pas le cas, selon OnwardMobility, la société qui a obtenu la licence pour produire des téléphones BlackBerry en 2020.

Dans un article de blog , la société a réitéré son souhait de lancer un téléphone BlackBerry 5G, même s'il s'agit désormais d'un lancement considérablement retardé.

OnwardMobility prévoyait à l'origine de lancer un smartphone 5G de marque BlackBerry en 2021, mais les nouvelles sur l'appareil ont été incroyablement légères depuis l'annonce initiale, faite en août 2020.

2021 est venu et est parti sans téléphone et sans beaucoup de nouvelles du fabricant. Mais dans son article publié le 6 janvier, il a noté que 2021 était une année incroyablement difficile, et donc les retards - malheureusement - étaient inévitables.

Compte tenu du nombre de fabricants de renom qui ont eu du mal à retarder le lancement de produits grand public populaires, il n'est pas surprenant qu'une nouvelle startup tentant de construire son premier appareil en ait également souffert.

Bien que nous n'ayons toujours pas vu d'aperçus ou d'images du téléphone, la société déclare qu'elle envisage toujours de commercialiser un "smartphone d'entreprise 5G ultra-sécurisé" avec un clavier.

Comme ceux lancés sous TCL entre 2016 et 2018, il s'agira presque certainement d'un téléphone Android et qui n'aura pas besoin des anciens services BlackBerry pour fonctionner simplement. En dehors de cela, peu de choses sont connues ou peuvent être devinées.

Espérons - pour le bien des fans de BlackBerry restants - que 2022 soit une année plus douce pour OnwardMobility, ne serait-ce que pour que nous puissions enfin avoir un aperçu de cette renaissance tant attendue.