Les téléphones BlackBerry reviennent, reviennent encore

(Pocket-lint) - Les rapports sur la mort de BlackBerry - une deuxième fois - ont été grandement exagérés. Aujourdhui, OnwardMobility et FIH Mobile Limited - une filiale du géant de la fabrication Foxconn - ont annoncé avoir remporté la licence pour produire le premier téléphone BlackBerry 5G. Et il aura un clavier.

Dans un communiqué de presse, OnwardMobility a déclaré que nous pouvons nous attendre à ce quil livre un smartphone BlackBerry Android 5G à un moment donné au cours du premier semestre 2021.

Laccord semble similaire au partenariat que BlackBerry avait auparavant avec TCL pour construire des téléphones Android sécurisés , en ce sens quOnwardMobility se verra octroyer la licence pour construire des smartphones sous la marque BlackBerry.

OnwardMobility cite le besoin permanent dun appareil sécurisé et qui retient lattention de BlackBerry sur la productivité.

Le téléphone, avec un QWERTY physique et cliquable, sera lancé en Amérique du Nord et en Europe lorsquil arrivera finalement, mais cest à peu près toutes les informations dont nous disposons actuellement.

Cest une décision intéressante pour BlackBerry, une entreprise qui na pas fabriqué son propre matériel depuis un certain temps. Onward Mobility est une société peu connue basée au Texas, aux États-Unis, et dans sa page «À propos» prétend se concentrer sur la fourniture de produits mobiles axés sur la convivialité, la productivité et la sécurité.

Essentiellement, cest une entreprise sur mesure pour BlackBerry qui a longtemps prêché ces mêmes valeurs.

Il sera certainement intéressant de voir sil existe une demande pour ce dernier produit. Les téléphones équipés dun clavier ne se vendent certainement pas aussi bien que ce que nous considérons maintenant comme la norme pour les smartphones: de grands écrans sans lunette.

Certes, il y a ceux dentre nous - même au sein de léquipe Pocket-lint - qui ont un faible pour BlackBerry (sans aucun doute provoqué par les lunettes roses de la nostalgie), mais le marché sest éloigné assez loin de ce que BlackBerry offert à lépoque où il sagissait du smartphone à posséder.

Nous vous tiendrons au courant des spécificités de lappareil lorsque les détails disparaissent. Nous attendons que les téléphones résultent de ce nouveau partenariat entre BlackBerry, Onward Mobility et FIH Mobile.

Écrit par Cam Bunton.