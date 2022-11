Aucun téléphone (1) ne bénéficie d'une réduction pour le Black Friday : Obtenez vos glyphes à moindre coût

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les soldes du Black Friday ont commencé et un appareil intéressant a bénéficié d'une réduction : le téléphone Nothing (1). L'un des lancements les plus originaux de 2022, le téléphone Nothing (1) arbore l'interface Glyph à l'arrière du téléphone pour le rendre un peu plus unique.

Nothing est la nouvelle entreprise de Carl Pei, plus connu pour son travail chez OnePlus, et il s'agit du premier téléphone. Il est déjà d'un bon rapport qualité-prix, mais cette réduction le rend encore meilleur.

Aucun téléphone (1) - économisez 50 Le téléphone Nothing (1) est un combiné de milieu de gamme, avec un écran de 6,55 pouces, un stockage de 128 Go et un affichage de 120 Hz. Il n'est plus qu'à 349,99 £ sur Amazon. Voir l'offre

Le téléphone Nothing (1) est conçu pour être quelque chose de nouveau et d'excitant, qui change de la vieille garde des téléphones Android. Il comporte certainement des éléments uniques, dont le plus évident est l'interface Glyph à l'arrière qui utilise une série de LED pour s'illuminer. Elle peut être utilisée pour les notifications ou simplement pour le plaisir.

Ailleurs, on trouve un écran de bonne qualité, beaucoup de puissance et de vitesse et une interface utilisateur Android raffinée.

Ce n'est pas le seul smartphone de milieu de gamme qui bénéficie d'une remise : le Pixel 6a fait également l'objet d'une offre exceptionnelle.

Écrit par Chris Hall.