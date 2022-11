Une offre incroyable de Google Pixel 6a pour le Black Friday.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les soldes du Black Friday ont commencé et Google n'a pas tardé à faire des remises sur une gamme complète de produits. L'une des offres qui a attiré notre attention concerne le Pixel 6a.

Le Google Pixel 6a, lancé plus tôt en 2022, est le frère plus abordable de la famille Pixel 6, mais il est important de noter qu'il intègre la puissance de Google Tensor et offre l'excellent appareil photo Pixel. Il a été largement réduit, de sorte que vous pouvez économiser 150 $ ou 100 £ sur le prix de détail régulier et à travers une gamme de différents magasins.

Google Pixel 6a - économisez 150 Le Pixel 6a est un excellent smartphone à un excellent prix et cette réduction de 150 $ sur Amazon signifie que vous pouvez l'obtenir pour 299 $. Voir l'offre

Google Pixel 6a - économisez 100 Cette offre sur Amazon voit le Pixel 6a à son prix le plus bas jusqu'à présent. Vous pouvez économiser 25% sur le prix, donc vous pouvez l'obtenir pour seulement £299. Voir l'offre

Pourquoi acheter le Pixel 6a ?

Le Google Pixel 6a offre de nombreux points forts du flagship Pixel 6, mais à un prix beaucoup plus bas. Fait important, il est alimenté par Google Tensor, il a donc la même puissance que le téléphone phare de 2021. La construction logicielle propre avec Pixel Launcher et l'intégration profonde de Material You font une excellente expérience de smartphone.

Mais c'est l'appareil photo que la plupart des gens voudront. Les téléphones Pixel ont longtemps offert l'une des meilleures expériences de point and shoot que vous trouverez dans un smartphone et cela continue. Bien que les caméras ne soient pas tout à fait aussi avancées que le Pixel 6, il dépassera toujours à peu près tout ce qui est à ce prix.

Ce téléphone est également étanche, avec un design arrière bicolore distinctif - et ces offres ne dureront pas éternellement, alors craquez pour l'un des meilleurs appareils abordables. C'est une véritable aubaine.

Écrit par Chris Hall.