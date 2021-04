Belkin a fabriqué une monture MagSafe de suivi du visage pour iPhone 12

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Belkin a présenté une nouvelle gamme daccessoires MagSafe pour iPhone 12, qui comprend un appareil qui semble vraiment intrigant.

Il sagit dun support pour iPhone, ou plutôt dun « support de téléphone magnétique », avec suivi du visage. Il fonctionne avec liPhone 12, en le maintenant en place via les aimants intégrés de lappareil, puis il utilise le suivi du visage pour faire pivoter et vous suivre. Il fonctionne en orientation paysage et portrait, sincline verticalement de -15 à 30 degrés, pivote à 360 degrés horizontalement et fonctionne avec trois piles AA.

Le fait est quil ne prend pas en charge les appels vidéo sur Zoom ou FaceTime. Le suivi ne fonctionne que lors de lenregistrement vidéo via la propre application iOS de Belkin. Mais Belkin a déclaré que lapplication se connecte aux médias sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, ce qui facilite la publication de vidéos.

Vous pouvez utiliser le support avec liPhone 12, liPhone 12 mini, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max. Lappareil est également compatible avec les étuis officiels MagSafe. Il coûtera 65 $ lors de son lancement aux États-Unis, mais pour le moment, il nest répertorié sur le site Web de Belkin que comme «à venir».

Belkin a également lancé un support pour téléphone de fitness qui peut attacher votre téléphone à des surfaces magnétiques telles que des équipements de gymnastique ou au guidon de vélos et de tapis de course avec une sangle incluse. Il est également capable de tourner à 360 degrés via une rotule à lintérieur. Il vous en coûtera 35 $ lors de son lancement.

Belkin annonce également une banque dalimentation de 50 $ 2500mAh qui se fixe magnétiquement à larrière dun téléphone, un chargeur sans fil et une banque dalimentation 10K pour 70 $, un chargeur portable comme le chargeur officiel MagSafe pour 30 $ et un support de charge sans fil de 7,5W pour 35 $.

