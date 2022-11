Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus s'est associé à Blizzard Entertainment pour lancer une édition spéciale du ROG Phone 6, et celle-ci a pour thème les goodies de Diablo Immortal. Alors si vous êtes un fan du jeu, ou si vous voulez simplement voir quelque chose d'un peu différent de l'ordinaire, lisez la suite (ou regardez la vidéo ci-dessous).

Ce n'est pas seulement le téléphone qui est différent de l'ordinaire. Asus a mis le paquet avec l'emballage extérieur. Il est massif et conçu pour ressembler au Cube Horadric du jeu, qui transforme les objets que vous y placez.

Il y a aussi beaucoup d'éléments supplémentaires dans la boîte. Il y a une pochette conçue pour ressembler à un parchemin en cuir vieilli, avec une carte imprimée à l'extérieur. C'est quelque chose que vous n'avez pas avec les téléphones d'édition normale.

Elle a également une fonction. À l'intérieur, une fois dépliée, vous aurez accès aux accessoires de charge. Il s'agit du chargeur filaire 65W avec port Type-C, qui peut recharger la batterie 6000mAh du téléphone en 42 minutes environ. Malheureusement, il n'est pas thématisé comme l'emballage et le téléphone, pas plus que le câble de charge USB-C à USB-C revêtu d'un tissage en nylon qui se trouve dans l'autre pochette.

La carte cache également une autre caractéristique. Certains éléments de la carte ne sont visibles que sous une lumière UV, c'est pourquoi Asus a inclus une petite lampe UV dans la boîte de la carte. Lorsqu'elle est allumée (après avoir mis une batterie), elle met en évidence les marques cachées de la carte que vous ne pouvez pas voir clairement sans elle. Sous la lumière, elles s'illuminent en rouge.

Le téléphone lui-même se trouve dans une autre boîte sur le thème du jeu. Elle est conçue pour ressembler à la pierre du monde du jeu. À l'intérieur, vous avez le téléphone à l'avant, et une petite boîte soignée nichée à l'arrière qui, une fois ouverte, révèle un outil d'éjection de la carte SIM en or sur le thème de Diablo.

Vous trouverez également la coque du ROG Phone qui, comme presque tout le reste, est thématique. Comme la carte, il comporte des éléments cachés qui brillent en rouge sous la lumière UV.

Quant au téléphone, le thème de Diablo commence dès que vous l'ouvrez et l'allumez. L'arrière du téléphone présente le même graphique que celui de l'emballage extérieur que nous avons vu précédemment, et même le premier écran de configuration est animé d'une terrifiante figure de diable.

La plupart des détails externes se trouvent à l'arrière du téléphone et présentent la figure susmentionnée, ainsi qu'une finition appelée " Hellfire red " qui, lorsque vous l'orientez correctement vers la lumière, vous donne un effet de flamme mobile et chatoyant.

Il y a, bien sûr, des éléments RVB sur le téléphone. Les logos Diablo Immortal et ROG s'illuminent à l'arrière du téléphone. Tout comme le petit logo Diablo Immortal sur le côté.

D'autres marques sont présentes sur la protubérance de la caméra, ainsi que l'inscription " Immortality Awaits ". Il dispose de trois appareils photo, avec un capteur primaire de 50 Mpx, un capteur ultra-large de 13 Mpx et un capteur macro de 5 Mpx.

À part cela, il est identique à tous les autres ROG Phone 6. Il a un plateau SIM à accent rouge sur le bord, et deux ports USB-C: un sur le bord inférieur, et un autre sur le côté, conçu pour clipser le refroidisseur AeroActive en option. C'est un téléphone de jeu, donc vous avez une prise casque de 3,5 mm, plus deux haut-parleurs vraiment puissants - un de chaque côté de l'écran AMOLED de 6,8 pouces.

C'est un écran fantastique aussi - offrant jusqu'à 165Hz de taux de rafraîchissement pour des graphiques de jeu super lisses, jusqu'à 1200nits de luminosité maximale, la prise en charge du contenu HDR10+ et 1 milliard de couleurs.

C'est un panneau similaire à ce que nous avons vu sur le ROG phone 6 et 6D, et dans nos tests, il a été fantastique pour regarder des médias et jouer.

D'autres détails incluent le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 pour des performances rapides, fluides et efficaces. Il peut être commandé en nombre limité dès maintenant, directement auprès d'Asus, au prix de 1 099 £ au Royaume-Uni ou de 1 299 $ aux États-Unis.

