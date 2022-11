Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus s'est associé à Blizzard Entertainment pour lancer une version spéciale de l'édition Diablo Immortal de son célèbre téléphone de jeu, le ROG Phone 6.

On peut dire que vous n'avez probablement jamais vu une version spéciale d'un téléphone avec les graphiques et l'art qu'Asus a imprimés au dos de cette édition particulière. Comme vous pouvez probablement l'imaginer sans le voir : il y a des flammes et une silhouette diabolique.

La finition de la flamme a été conçue d'une manière qui s'adapte et change pour attraper la lumière sous différents angles et est rejointe par un élément de logo RVB lumineux à l'arrière, sauf que contrairement aux versions régulières du ROG Phone, celui-ci est également sur le thème de Diablo.

Comme on peut s'y attendre, le logiciel est également habillé de nombreux éléments inspirés de Diablo, comme des fonds d'écran, des sons, des alertes, des thèmes et des icônes.

Le téléphone lui-même est sans doute la partie la moins excitante de cette collaboration, car la boîte et les accessoires qui l'accompagnent sont assez spéciaux.

Son emballage, ou le carton extérieur, est conçu pour ressembler au cube horadrique (un objet du jeu qui transforme tout ce qui est placé à l'intérieur), tandis que le téléphone est gardé en sécurité dans une boîte qui ressemble à la Worldstone.

Ce n'est qu'un début, car le téléphone est livré avec d'autres objets. L'un d'entre eux est le parchemin de la carte qui contient des éléments cachés imprimés à l'encre invisible et qui ne peuvent être révélés qu'à l'aide de la torche "Fahir's Light", également fournie avec le téléphone.

Même l'étui de protection livré avec le téléphone a été redessiné avec des éléments de Diablo, également cachés jusqu'à ce que vous allumiez la torche Fahir's Light.

Quant au téléphone, il s'agit en grande partie du ROG Phone 6 que vous connaissez et aimez déjà. Cela signifie qu'il est alimenté par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1, qui est rejoint par 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS3.1.

Cette version " Hellfire Red " du ROG Phone 6 est disponible en précommande à partir d'aujourd'hui au Royaume-Uni, directement auprès d'Asus, au prix de 1099 £.

