Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si l'on peut désigner un fabricant comme étant le porte-drapeau de la tendance des téléphones de jeu, c'est bien Asus. Ses téléphones de marque ROG sont le summum de la performance et des fonctionnalités centrées sur le jeu, comme les gros haut-parleurs, les prises casque filaires, les temps de réponse rapides, les commandes de jeu et les accessoires de refroidissement.

Après avoir lancé le ROG Phone 6 en 2022, elle revient avec une nouvelle variante : le ROG Phone 6D.

Si vous vous demandez ce que signifie le "D", c'est "Dimensity". En effet, contrairement au modèle précédent, celui-ci est propulsé par une plateforme MediaTek Dimensity 9000+ de 3,2 GHz, et non par un chipset Snapdragon de Qualcomm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

C'est une excellente façon pour MediaTek de montrer qu'elle peut aussi fabriquer des processeurs puissants capables de fournir une vitesse exceptionnelle.

Sinon, pour l'essentiel, le 6D ordinaire a le même aspect et les mêmes caractéristiques que le ROG Phone 6. Il existe cependant une édition "Ultimate", et celle-ci est un peu différente.

L'édition Ultimate est livrée avec un ventilateur de refroidissement à clipser qui non seulement évacue la chaleur à l'arrière du téléphone, mais ouvre également un petit canal dans le corps du téléphone appelé AeroActive Portal.

Lorsque vous fixez le ventilateur de refroidissement AeroActive, un volet s'ouvre dans le corps du téléphone et le ventilateur canalise l'air frais à l'intérieur de l'appareil, ce qui permet un refroidissement encore plus efficace.

L'édition Ultimate dispose également d'un petit écran couleur à l'arrière, capable d'afficher diverses animations en fonction de ce que fait le téléphone à ce moment-là, alors que le modèle normal n'affiche que des points de couleur.

En ce qui concerne les autres spécifications, il s'agit du téléphone de rêve pour les fans de technologie. Le chipset MediaTek est accompagné d'une mémoire vive et d'un espace de stockage de 16 Go/512 Go ou de 16 Go/256 Go, selon que vous choisissez la version " Ultimate " ou la version normale.

Il s'agit d'une RAM LPDDR5X et d'un stockage UFS 3.1, donc vous savez qu'il sera rapide pour lire et écrire des données, et qu'il ne devrait pas se battre sous aucune charge avec 16 Go.

L'écran frontal de 6,78 pouces offre une résolution de 2 448 x 1 080 pixels, un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. De plus, avec un taux de réponse tactile de 720 Hz, il sera à la hauteur de tous les jeux sur écran tactile au rythme rapide.

Parmi les autres caractéristiques de l'écran, citons la certification HDR10+, une luminosité réglable entre 5 nits et 800 nits, mais une luminosité de pointe pouvant atteindre 1200 nits. En bref, il s'agit d'un panneau dynamique, à rafraîchissement rapide et lumineux qui sera idéal pour les jeux en plein écran.

Pour renforcer le sentiment d'immersion dans le contenu, deux puissants haut-parleurs "Super Linear" de 12x16 mm, chacun doté de son propre amplificateur, délivrent un son fort, riche en basses et complet.

En d'autres termes, comme les précédents ROG Phones, il s'agit d'une centrale multimédia.

D'autres détails incluent une grande capacité de batterie de 6000mAh, réalisée en combinant deux cellules de 3000mAh, qui permettent également les capacités de charge rapide de 65W du téléphone. Il dispose également de deux ports USB-C pour la recharge et les connexions, l'un intégré dans le bord inférieur et l'autre dans le bord gauche, ce qui est surtout utile pour fixer des accessoires comme le ventilateur de refroidissement AeroActive.

Le téléphone est également équipé d'un triple système de caméra, avec le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels en tête. Ce capteur - pour ceux qui l'ignorent - est utilisé dans un certain nombre d'appareils photo de pointe sur le marché Android, et devrait donc donner de bons résultats.

Il est rejoint par un appareil photo ultra-large de 13 mégapixels et un capteur macro basse résolution de 5 mégapixels.

Les deux téléphones sont disponibles en précommande à partir d'aujourd'hui, le ROG Phone 6D étant proposé au prix de 799 £, tandis que la variante " Ultimate ", qui est livrée avec le nouveau ventilateur AeroActive Cooler, coûte 1199 £. Les livraisons débuteront en octobre.

Écrit par Cam Bunton.