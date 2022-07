Lancement de l'Asus Zenfone 9 : Comment regarder la révélation en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Asus lancera son prochain Zenfone le 28 juillet - et une fois de plus, il promet une taille compacte et de grandes possibilités.

Cela aligne ce nouveau dispositif très dans l'esprit du dernier et nous nous attendons à ce qu'Asus lance un nouveau dispositif qui est très bien une mise à jour du Zenfone 8.

Voici tout ce que vous devez savoir.

L'événement de lancement du Zenfone aura lieu à 14h00 (heure française) le 28 juillet 2022. Voici les heures internationales pour votre référence :

San Francisco - 06:00 PDT

New York - 09:00 EDT

Londres - 14h00 BST

Berlin - 15:00 CEST

New Delhi - 18:30 IST

Tokyo - 22:00 JST

Sydney - 23h00 AEST

Nous avons intégré la vidéo en haut de cette page pour que vous puissiez regarder l'événement en direct.

Une stabilisation comme jamais auparavant



Le Zenfone 9 possède un appareil photo rapide, facile à utiliser et sans vibrations !#ASUS #CompactSizeBigPossibilities #Zenfone9



https://t.co/0e6hZqARCq pic.twitter.com/RBiFK5WSZr- ASUS North America (@ASUSUSA) July 21, 2022

Asus parle une fois de plus d'un téléphone " saisissable ", vous pouvez donc vous attendre à ce que l'appareil d'Asus mette l'accent sur ce facteur de forme plus petit : le Zenfone 8 était un appareil phare compact, ce qui est assez rare, et il semble que nous allons avoir une mise à jour de cet appareil.

Asus a fait du teasing sur certaines des références, donc nous savons déjà qu'il va être alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, et nous avons vu des références à la stabilité de l'appareil photo - est-ce que cela va simplement être OIS ou quelque chose de plus ?

Il y a également de nombreuses références à la couleur, donc il est probable que nous allons obtenir plus qu'un simple téléphone noir. Tout sera révélé le jour du lancement - et nous vous apporterons des nouvelles et une revue complète du Zenfone 9 dès que nous le pourrons.

Écrit par Chris Hall.